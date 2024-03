Manfredonia // Notizie in piazza //

Serata Speciale Drag Queen: Un’Esperienza di Identità e Spettacolo a La Traccia Nascosta

La Traccia Nascosta apre le sue porte domenica sera per una straordinaria serata di esplorazione delle identità e celebrazione del vivace mondo drag. Con l’evento intitolato “Gioco di Identità”, preparatevi a immergervi nell’eccitante universo delle Drag Queen, dove la felicità e i colori regnano sovrani.

Tra le stelle che illumineranno la serata, troviamo la magnifica Natasha Uitini, l’incantevole Vanillivia e la divina Dea, pronte a incantare il pubblico con il loro talento e carisma.

Quando: Domenica 24 Marzo

Programma:

Karaoke Drag : Un’opportunità unica per esprimere la propria creatività e talento sul palco, abbracciando il glamour e l’eccentricità del mondo drag.

: Un’opportunità unica per esprimere la propria creatività e talento sul palco, abbracciando il glamour e l’eccentricità del mondo drag. Spettacolo : Uno spettacolo mozzafiato che vi trasporterà in un viaggio di emozioni e meraviglia.

: Uno spettacolo mozzafiato che vi trasporterà in un viaggio di emozioni e meraviglia. Music and Visuals A/V Avantage: Un mix coinvolgente di musica e visual che aggiungerà un tocco di magia all’atmosfera della serata.

Dove: La Traccia Nascosta – Via San Francesco, 66, Manfredonia

Orario di Inizio: 21:00

Ingresso: Gratuito, esclusivamente per i soci. Se non sei ancora socio, approfitta della PROMO PRIMAVERA associandoti e riceverai un omaggio speciale per iniziare la serata con il piede giusto.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questa straordinaria serata che promette divertimento, spettacolo e una celebrazione unica delle identità e dell’arte drag. Vi aspettiamo numerosi per un’esperienza indimenticabile alla Traccia Nascosta!