Si è svolta a Bari ieri mattina, nella sede del consiglio regionale, la presentazione del movimento giovanile di Forza Italia Giovani della Puglia con la conclusione delle nomine per ogni provincia e dipartimento.

A rappresentare i monti Dauni Francesco Mancini, commissario regionale dell’associazione Studenti per le Libertà.

“Abbiamo avuto l’occasione di sottoporre all’attenzione di tutti i rappresentanti del movimento e ai consiglieri di Forza Italia le grandi carenze regionali in ambito universitario, soprattutto riguardanti i deficit tra il capoluogo pugliese e le province più lontane”, dichiara Mancini.

“Abbiamo sottolineato le differenze abissali riguardo i costi per i pendolari tra Foggia e Bari con picchi che sfiorano il 400% in più al km, la carenza di spazi nell’Università del Salento dove gli studenti sono costretti a trascinare le sedie da una parte all’altra dell’ateneo per gravi problemi logistici, le file infinite nelle mense del politecnico di Bari e soprattutto il fatto che a Foggia migliaia di studenti tra cui quelli di Medicina siano , senza avere padiglioni adeguati a favorire la formazione di importanti professioni, fondamentali per il nostro territorio.

“A questi problemi noi non accettiamo la soluzione di emigrare al Nord, ma vogliamo batterci qui, perché questa regione non abbia nulla da invidiare a quelle più avanzate d’Italia

“Non a caso è stata scelta la data del 15 marzo.

I Forza Italia giovani ha lanciato una raccolta firme per l’istituzione di un osservatorio nazionale per i problemi legati all’alimentazione che oggi costituiscono la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti. Siamo quindi più determinati che mai a dare il nostro contributo”, ha concluso.