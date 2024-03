San Severo. Nel contesto della sanità pugliese, un tema cruciale emerge dalle pieghe dell’amministrazione regionale: la gestione delle cucine ospedaliere. Un comitato cittadino, il Comitato Pro Ospedale di San Severo e Servizi Sanitari Territoriali, ha sollevato un’accorata protesta contro l’assegnazione degli appalti per la gestione delle mense negli ospedali della regione. La loro voce si leva contro un sistema che sembra privilegiare il profitto a discapito della salute dei pazienti e dell’interesse pubblico.

Il principio fondamentale che anima questa battaglia è la convinzione che la salute non debba essere una merce di scambio e che la medicina moderna dovrebbe riscoprire l’insegnamento antico di Ippocrate: “Fa che il Cibo sia la tua Medicina e che la Medicina sia il tuo Cibo“. Tuttavia, sembra che nel corso degli anni questa saggezza sia stata dimenticata, sostituita da logiche puramente economiche che vedono il cibo ospedaliero come un costo da ridurre al minimo.

La storia degli appalti regionali per le cucine ospedaliere è lunga e travagliata. Sin dal 1995, la Regione Puglia ha intrapreso un percorso che ha visto tentativi di privatizzazione del servizio, suscitando ferma opposizione da parte dei lavoratori e dei sindacati. L’esperienza dell’ex ASL FG/1 è emblematica: un tentativo di privatizzazione avrebbe comportato un aumento significativo dei costi per la collettività, ma grazie alla resistenza dei lavoratori, questo scenario è stato evitato.

Tuttavia, negli anni successivi, con il cambio di governo e sotto la pressione politica, molte ASL hanno ceduto alla tentazione della privatizzazione. Nel 2017/2018, l’Assessore alla Salute Emiliano ha avviato una serie di azioni che hanno portato alla pubblicazione di bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione. Nonostante le proteste e le richieste di internalizzazione del servizio, la regione ha proseguito sulla strada della privatizzazione, pubblicando un bando da 260 milioni di euro per le mense ospedaliere.

Il Comitato Pro Ospedale di San Severo ha sollevato diverse criticità legate a questa decisione. In primo luogo, si è evidenziato il problema della qualità del cibo, spesso surgelato e proveniente da lontano anziché cucinato in loco con prodotti freschi locali. Questa scelta non solo compromette la qualità del cibo, ma impedisce anche lo sviluppo di filiere agricole locali che potrebbero fornire prodotti freschi e di qualità.

Inoltre, il Comitato ha sottolineato il costo elevato di questi appalti e le modalità poco trasparenti con cui sono stati assegnati. L’assegnazione dei lotti sembra favorire alcune aziende a discapito di altre, sollevando sospetti sulle pratiche di gara e sulla trasparenza del processo decisionale.

Di fronte a queste criticità, il Comitato Pro Ospedale di San Severo chiede la revoca del bando regionale e l’internalizzazione delle cucine ospedaliere. Una scelta che non solo migliorerebbe la qualità del cibo per i pazienti, ma avrebbe anche un impatto positivo sull’economia locale, creando opportunità di lavoro e promuovendo lo sviluppo delle filiere agricole.

Il caso delle cucine ospedaliere in Puglia solleva questioni fondamentali sulla gestione della sanità pubblica e sull’importanza di prioritizzare la salute dei cittadini rispetto agli interessi economici. La battaglia del Comitato Pro Ospedale di San Severo è un monito contro le privatizzazioni selvagge e una chiamata all’azione per difendere il diritto alla salute di tutti.