Il sabato sera quartiere Ferrovia terra di nessuno: sosta selvaggia e caos senza controlli

Anche questa notte, tra sabato e domenica, il quartiere Ferrovia di Foggia si è trasformato in un parcheggio abusivo a cielo aperto. Auto ovunque: sulle strisce pedonali, sui marciapiedi e addirittura in mezzo alle curve, creando una situazione di pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti. Senza dimenticare la schifosa abitudine del parcheggio sugli scivoli per disabili: un residente ha riferito di aver dovuto chiedere aiuto per tornare a casa sua, visti i passaggi bloccati.

Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia si batte da anni per contrastare questo fenomeno e, sebbene nelle ore mattutine abbiamo finalmente visto un aumento delle multe (dopo l’invio della nostra petizione al Ministero della Difesa per la richiesta dell’esercito), il sabato sera il quartiere Ferrovia continua a essere terra di nessuno. Abbiamo chiesto ripetutamente interventi programmati delle forze dell’ordine, ma non abbiamo mai visto una reale presa di posizione per fermare questa anarchia.

Abbiamo nuovamente segnalato questa situazione alla Polizia Locale, sperando in un intervento nei minuti successivi alla segnalazione, che tuttavia sembra non esserci stato. Abbiamo fatto una segnalazione anche alla Polizia di Stato perché non si tratta solo di infrazioni al codice della strada, ma anche di una questione di sicurezza pubblica: mezzi di soccorso che possono essere bloccati, visibilità ridotta, rischi per chi si muove a piedi.

Questa volta, tuttavia, la scusa della carenza di personale non attacca: mentre tutto questo accadeva nel quartiere Ferrovia, il centro cittadino era presidiato da diverse pattuglie delle forze dell’ordine (almeno sei volanti), tutte impegnate dello “spot” dell’applicazione della recente ordinanza sindacale, ampiamente discussa e criticata dalla maggior parte della cittadinanza.

Ci chiediamo: perché tutta questa concentrazione di forze solo in centro mentre il resto di Foggia, soprattutto il quartiere Ferrovia, vive problemi ben più gravi? Perché nessuno interviene dove ce n’è davvero bisogno?