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PNRR MANFREDONIA Asilo nido PNRR a Manfredonia, liquidata una nuova tranche dei lavori

Prosegue il cantiere del nido vicino alla chiesa Santo Spirito

Asilo nido PNRR a Manfredonia, liquidata una nuova tranche dei lavori

Chiesa Santo Spirito - Fonte Immagine: Facebook, Parrocchia Spirito Santo Manfredonia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido nei pressi della chiesa Santo Spirito a Manfredonia, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con una determinazione dirigenziale il Comune ha disposto il pagamento della quinta rata di acconto dei lavori, relativa allo stato di avanzamento dell’intervento.

Il progetto rientra nella Missione 4 del PNRR dedicata al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia e prevede la creazione di nuovi posti negli asili nido.

Il finanziamento complessivo per l’opera è pari a 1,152 milioni di euro, destinati alla costruzione della struttura e alla realizzazione degli spazi educativi.

Il cantiere fa parte di un piano più ampio che prevede la realizzazione di nuovi asili nido sul territorio comunale per aumentare l’offerta di servizi educativi destinati ai bambini da zero a tre anni.

Il nuovo stato di avanzamento lavori consente al Comune di procedere con ulteriori pagamenti all’impresa incaricata e ai professionisti coinvolti nella direzione e nel coordinamento dei lavori.

A cura di Michele Solatia.

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