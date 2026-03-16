Edizione n° 6007

BALLON D'ESSAI

GARGANO SAPORI TOKYO // Gargano Sapori a Foodex Tokyo: «Vetrina strategica per portare le eccellenze del territorio nel mercato asiatico»
16 Marzo 2026 - ore  13:04

CALEMBOUR

BEACON TUMORE // Nasce ‘Beacon’, la rete del Sud per la cura del tumore al seno
16 Marzo 2026 - ore  11:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, nominata la commissione per il progetto “Incubatore Comune”

"INCUBATORE COMUNE" Cerignola, nominata la commissione per il progetto “Incubatore Comune”

Il provvedimento rientra nelle attività previste dall’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili

Cerignola, Bonito a 'Fuori dal Comune': "Da noi esiste una vitalità imprenditoriale straordinaria"

Francesco Bonito - Fonte Immagine: ilmegafono.eu

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Cerignola // Il Duomo //

Il Comune di Cerignola compie un nuovo passo avanti nell’attuazione del progetto “Incubatore Comune”, iniziativa inserita nell’ambito del Programma nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027, finalizzato allo sviluppo di servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale. Con apposita determinazione dirigenziale è stata infatti nominata la commissione tecnica incaricata di valutare le proposte progettuali presentate nell’ambito dell’avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore interessati a partecipare al percorso di coprogettazione.

Il provvedimento rientra nelle attività previste dall’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale nella definizione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto. L’iniziativa, sostenuta con risorse pari a oltre 475mila euro nell’ambito dei fondi FSE+, punta a rafforzare le politiche sociali e i servizi dedicati alla comunità, con particolare attenzione ai processi di innovazione e inclusione.

Entro il termine stabilito dal bando sono pervenute due proposte progettuali che dovranno ora essere esaminate nel dettaglio dalla commissione nominata dall’ente. L’organismo tecnico sarà chiamato a verificare la documentazione amministrativa, valutare i contenuti delle proposte e redigere la graduatoria finale secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico.

La commissione sarà presieduta dal dottor Donofrio Claudio e composta dalla dottoressa Stefania Tortora e dal dottor Rosario Dichiaro, mentre il ruolo di segretario sarà svolto dalla dottoressa Sara Capelluto. Il gruppo di lavoro opererà secondo i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità previsti dalla normativa vigente, garantendo un’attenta analisi delle candidature presentate.

Il progetto “Incubatore Comune” rappresenta una delle iniziative strategiche per l’amministrazione comunale, che punta a rafforzare la collaborazione con il Terzo settore per promuovere servizi innovativi rivolti alla cittadinanza. L’obiettivo è creare un modello di coprogettazione capace di valorizzare le competenze delle realtà associative e degli enti sociali presenti sul territorio, favorendo la nascita di nuovi interventi in ambito sociale.

Attraverso questo percorso, il Comune intende costruire un sistema di interventi condivisi che possa contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità e a sviluppare nuove opportunità di inclusione e partecipazione. Una volta concluso il lavoro della commissione, verranno individuati i soggetti con cui avviare la fase operativa di coprogettazione, che porterà alla definizione concreta delle attività previste dal progetto.

La determinazione dirigenziale prevede inoltre che la commissione svolga il proprio incarico a titolo gratuito e che l’intero procedimento si svolga nel rispetto delle disposizioni normative e dei criteri stabiliti nel bando pubblico. Il provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO