Il Comune di Cerignola compie un nuovo passo avanti nell’attuazione del progetto “Incubatore Comune”, iniziativa inserita nell’ambito del Programma nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027, finalizzato allo sviluppo di servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale. Con apposita determinazione dirigenziale è stata infatti nominata la commissione tecnica incaricata di valutare le proposte progettuali presentate nell’ambito dell’avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo settore interessati a partecipare al percorso di coprogettazione.

Il provvedimento rientra nelle attività previste dall’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale nella definizione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto. L’iniziativa, sostenuta con risorse pari a oltre 475mila euro nell’ambito dei fondi FSE+, punta a rafforzare le politiche sociali e i servizi dedicati alla comunità, con particolare attenzione ai processi di innovazione e inclusione.

Entro il termine stabilito dal bando sono pervenute due proposte progettuali che dovranno ora essere esaminate nel dettaglio dalla commissione nominata dall’ente. L’organismo tecnico sarà chiamato a verificare la documentazione amministrativa, valutare i contenuti delle proposte e redigere la graduatoria finale secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico.

La commissione sarà presieduta dal dottor Donofrio Claudio e composta dalla dottoressa Stefania Tortora e dal dottor Rosario Dichiaro, mentre il ruolo di segretario sarà svolto dalla dottoressa Sara Capelluto. Il gruppo di lavoro opererà secondo i principi di trasparenza, correttezza e imparzialità previsti dalla normativa vigente, garantendo un’attenta analisi delle candidature presentate.

Il progetto “Incubatore Comune” rappresenta una delle iniziative strategiche per l’amministrazione comunale, che punta a rafforzare la collaborazione con il Terzo settore per promuovere servizi innovativi rivolti alla cittadinanza. L’obiettivo è creare un modello di coprogettazione capace di valorizzare le competenze delle realtà associative e degli enti sociali presenti sul territorio, favorendo la nascita di nuovi interventi in ambito sociale.

Attraverso questo percorso, il Comune intende costruire un sistema di interventi condivisi che possa contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità e a sviluppare nuove opportunità di inclusione e partecipazione. Una volta concluso il lavoro della commissione, verranno individuati i soggetti con cui avviare la fase operativa di coprogettazione, che porterà alla definizione concreta delle attività previste dal progetto.

La determinazione dirigenziale prevede inoltre che la commissione svolga il proprio incarico a titolo gratuito e che l’intero procedimento si svolga nel rispetto delle disposizioni normative e dei criteri stabiliti nel bando pubblico. Il provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente.