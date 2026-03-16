La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 per garantire il pagamento degli arretrati contrattuali ai dipendenti dell’ente.
La modifica contabile prevede un incremento di 200 mila euro sia nella parte delle entrate sia nella parte delle spese del bilancio 2026.
Le risorse derivano dall’utilizzo di quote accantonate nel fondo destinato alle maggiori spese per i nuovi contratti del personale.
L’intervento consente di adeguare il bilancio alle disposizioni normative che prevedono l’erogazione degli arretrati con gli stipendi di marzo.
A cura di Michele Solatia.