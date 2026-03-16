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MANFREDONIA BILANCIO Comune Manfredonia. Bilancio comunale, variazione urgente da 200 mila euro. Ecco perché

Fondi destinati al pagamento degli arretrati contrattuali dei dipendenti

Comune Manfredonia. Bilancio comunale, variazione urgente da 200 mila euro. Ecco perché

SINDACO LA MARCA, MANFREDONIA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 per garantire il pagamento degli arretrati contrattuali ai dipendenti dell’ente.

La modifica contabile prevede un incremento di 200 mila euro sia nella parte delle entrate sia nella parte delle spese del bilancio 2026.

Le risorse derivano dall’utilizzo di quote accantonate nel fondo destinato alle maggiori spese per i nuovi contratti del personale.

L’intervento consente di adeguare il bilancio alle disposizioni normative che prevedono l’erogazione degli arretrati con gli stipendi di marzo.

A cura di Michele Solatia.

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