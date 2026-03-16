Il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG4 si prepara ad affrontare un nuovo passaggio giudiziario nella vicenda che lo vede contrapposto alla società ASECO Spa. Il Comitato esecutivo dell’ente ha infatti deliberato di costituirsi nel giudizio promosso dalla società davanti alla Corte d’Appello di Bari, conferendo incarico legale all’avvocato Savino Digregorio per la difesa del Consorzio.

La decisione è stata assunta nel corso della seduta del Comitato esecutivo, riunitosi in modalità telematica sotto la presidenza di Massimo Colia, con la partecipazione della componente Adalgisa La Torre e del direttore generale del Consorzio. Nel corso dell’incontro è stata esaminata la situazione relativa al ricorso presentato da ASECO Spa contro la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia nel settembre 2025.

La sentenza di primo grado aveva infatti respinto integralmente le richieste avanzate dalla società nei confronti del Consorzio, condannando la stessa ASECO anche al pagamento delle spese di lite. Successivamente, la società ha deciso di impugnare la decisione presentando ricorso in appello, notificato nel febbraio 2026.

Alla luce di questo nuovo sviluppo giudiziario, il Comitato esecutivo ha ritenuto necessario procedere con la costituzione in giudizio per tutelare gli interessi e i diritti del Consorzio. Con la deliberazione approvata all’unanimità, il presidente è stato autorizzato a conferire mandato all’avvocato Savino Digregorio, già legale dell’ente, affinché provveda alla difesa del Consorzio nella nuova fase del procedimento.

Secondo quanto stabilito nella deliberazione, l’incarico rientra nella convenzione già in essere tra il Consorzio e il professionista incaricato, circostanza che consente di affrontare il contenzioso senza ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dall’accordo professionale.

Il provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo unico degli enti locali e delle normative in materia di contabilità e organizzazione amministrativa. Il Comitato ha inoltre acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, come previsto dalla normativa vigente.

Con la stessa deliberazione, l’organo esecutivo del Consorzio ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, ritenendo necessario procedere con tempestività alla costituzione in giudizio in considerazione dei tempi del procedimento.

La vicenda giudiziaria resta dunque aperta e si sposta ora davanti alla Corte d’Appello di Bari, dove verrà esaminato il ricorso presentato dalla società. Il Consorzio, attraverso il proprio legale, si prepara a sostenere la legittimità delle proprie posizioni già riconosciute dal Tribunale di Foggia nel giudizio di primo grado.