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FOGGIA PASCOLI Foggia. Crepe nel plesso Pascoli, scuola chiusa fino al 17 marzo

Ordinanza della sindaca dopo le verifiche dei Vigili del Fuoco: lesioni alle pareti e problemi agli impianti. Trasloco delle classi e riorganizzazione degli spazi per garantire la sicurezza

Foggia. Crepe nel plesso Pascoli, scuola chiusa fino al 17 marzo

Scuola “Giovanni Pascoli” Foggia - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA — La scuola Pascoli resta chiusa ancora per due giorni. La sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo ha firmato una nuova ordinanza che proroga fino a martedì 17 marzo la sospensione delle attività didattiche nel plesso di piazza De Sanctis dell’istituto comprensivo “Santa Chiara-Pascoli-Altamura”. Una decisione che arriva dopo giorni di sopralluoghi tecnici e tavoli istituzionali convocati per affrontare le criticità strutturali emerse nell’edificio scolastico.

Tutto parte da una segnalazione urgente trasmessa il 7 marzo dalla dirigente scolastica dell’istituto, che ha segnalato la presenza di una lesione passante su una parete dell’edificio, con il rischio di possibili problemi strutturali. La richiesta immediata era quella di una verifica tecnica e della messa in sicurezza della struttura.

Nel giro di poche ore è intervenuto il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, che ha effettuato un sopralluogo nel plesso. Dal controllo sono emerse alcune criticità: lesioni — anche se definite lievi — e distacchi frequenti nelle controsoffittature, oltre a problemi nell’area dell’ex abitazione del custode collegata al locale ascensore. I tecnici hanno inoltre segnalato l’inefficienza dell’impianto di illuminazione antincendio, prescrivendo limitazioni sull’utilizzo dell’edificio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Proprio per queste ragioni già l’8 marzo il Comune aveva disposto la prima chiusura del plesso, seguita poi da una seconda ordinanza che ha sospeso le lezioni dall’11 al 14 marzo per consentire le operazioni preliminari di riorganizzazione degli spazi scolastici. Ora arriva un ulteriore stop temporaneo per completare il trasferimento delle classi e delle attrezzature didattiche verso sedi alternative.

Negli ultimi giorni si sono susseguiti incontri tecnici tra gli uffici comunali competenti, la dirigenza scolastica e i rappresentanti istituzionali per individuare le soluzioni logistiche più rapide. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio scolastico senza esporre studenti e personale a rischi per l’incolumità.

Nel frattempo la dirigente scolastica ha chiesto formalmente al Comune di comunicare le sedi individuate per il trasferimento delle classi e di fornire tutta la documentazione relativa alla sicurezza degli edifici che ospiteranno temporaneamente le attività didattiche: certificati di agibilità, documentazione antincendio, planimetrie, vie di evacuazione e capienza dei locali.

L’ordinanza firmata dalla sindaca stabilisce quindi che il plesso Pascoli resterà chiuso nelle giornate del 16 e 17 marzo, il tempo necessario per completare le operazioni di trasloco e riallestimento dei nuovi spazi scolastici. Durante questo periodo docenti e personale amministrativo e ausiliario resteranno comunque in servizio per seguire le attività organizzative e logistiche legate allo spostamento delle classi.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura, all’Ufficio scolastico provinciale e al comando dei Vigili del Fuoco, oltre che pubblicato sull’albo pretorio del Comune. Un passaggio formale che segna l’ennesimo capitolo della gestione dell’emergenza strutturale dell’edificio scolastico.

A cura di Giovanna Tambo.

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