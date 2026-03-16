FOGGIA – “Finalmente si comincia a respirare”, così il segretario provinciale del SAP Polizia, Giuseppe Vigilante, commenta le ultime assegnazioni di poliziotti in provincia di Foggia, dopo anni di pensionamenti e carenze di organico denunciati dallo stesso sindacato.

Secondo Vigilante, la situazione sul fronte della sicurezza resta delicata e complessa: “Anche il Capo della Polizia ha recentemente confermato i dati sulla carenza di personale e mezzi, una situazione che a regime non potrà essere risolta prima del 2030”, ha spiegato.

Nonostante la consueta criticità verso i vertici locali, il segretario del SAP ha voluto rivolgere un plauso al Questore Alfredo D’Agostino: “Sono anni che non vediamo sulle strade di Foggia tre volanti contemporaneamente. Finalmente la prevenzione e il controllo del territorio diventano realtà, anche se resta fondamentale continuare a vigilare”.

Vigilante ha poi sottolineato come i reati gravi – omicidi, rapine e altro – impongano costante attenzione e ha auspicato che la maggiore presenza della polizia venga estesa anche ai commissariati distaccati, veri presidi contro la criminalità organizzata e mafiosa, per garantire un efficace controllo del territorio e lo svolgimento dei servizi quotidiani.

“Il SAP esprime soddisfazione per il riconoscimento delle nostre rivendicazioni”, ha concluso Vigilante, “ma non ci fermeremo. La carenza di personale impedisce un controllo adeguato h24 e una prevenzione efficace: i cittadini devono poter dire finalmente ‘si vede la polizia’”.