Quasi una tonnellata di frutti di mare è stata sequestrata dai militari della Guardia di Finanza a un operatore commerciale di Margherita di Savoia, nella provincia Bat, perché priva della documentazione obbligatoria sulla provenienza.
Nel dettaglio, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 920 chilogrammi di vongole e 80 chilogrammi di tartufi di mare, trasportati a bordo di un furgone.
Dai controlli è emerso che i prodotti risultavano non idonei alla commercializzazione, in quanto privi di etichettatura e delle informazioni di tracciabilità necessarie a garantirne la sicurezza per il consumo. Per l’operatore commerciale è scattata una sanzione amministrativa di 4.500 euro.
Lo riporta QuotidianodiPuglia.it.
1 commenti su "Frutti di mare senza tracciabilità a Margherita di Savoia, sequestrata quasi una tonnellata: multa da 4.500 euro"
Perché sui banchi vendita dei mercatini sono indicati la provenienza e i PREZZI…
A chi spetta i controlli, alle guardie AUSTRIACHE .?..