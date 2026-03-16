Frutti di mare senza tracciabilità a Margherita di Savoia, sequestrata quasi una tonnellata: multa da 4.500 euro

Quasi una tonnellata di frutti di mare è stata sequestrata dai militari della Guardia di Finanza a un operatore commerciale di Margherita di Savoia, nella provincia Bat, perché priva della documentazione obbligatoria sulla provenienza.

Nel dettaglio, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 920 chilogrammi di vongole e 80 chilogrammi di tartufi di mare, trasportati a bordo di un furgone.

Dai controlli è emerso che i prodotti risultavano non idonei alla commercializzazione, in quanto privi di etichettatura e delle informazioni di tracciabilità necessarie a garantirne la sicurezza per il consumo. Per l’operatore commerciale è scattata una sanzione amministrativa di 4.500 euro.

Lo riporta QuotidianodiPuglia.it.