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PAVAN MANFREDONIA Impianto Pavan: Provincia conce AUA per stabilimento di macchine alimentari a Manfredonia

Arriva il via libera ambientale per l’impianto industriale della società Pavan S.p.A. nella zona industriale di Manfredonia

Impianto Pavan: Provincia conce AUA per stabilimento di macchine alimentari a Manfredonia

Impianto Pavan: Provincia conce AUA per stabilimento di macchine alimentari a Manfredonia

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA — Dopo un lungo iter amministrativo e tecnico durato quasi tre anni, arriva il via libera ambientale per l’impianto industriale della società Pavan S.p.A. nella zona industriale di Manfredonia. Con una determinazione del Settore Ambiente, la Provincia di Foggia ha adottato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento situato sulla strada statale 89, in località Pariti, destinato alla produzione di macchine per l’industria alimentare e delle bevande.

Il provvedimento rappresenta uno dei passaggi chiave per la regolarizzazione ambientale dell’attività produttiva. L’autorizzazione, prevista dal D.P.R. 59 del 2013, riunisce in un unico titolo diversi permessi ambientali relativi alle emissioni in atmosfera, alla gestione degli scarichi idrici e alla valutazione dell’impatto acustico delle attività industriali.

L’istanza era stata presentata nel 2023 dalla società con sede legale in provincia di Padova, tramite lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Manfredonia. Da allora si è aperto un articolato procedimento istruttorio che ha coinvolto diversi enti: Provincia di Foggia, Comune di Manfredonia, Arpa Puglia, Vigili del Fuoco e Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Durante l’istruttoria sono state richieste numerose integrazioni tecniche per chiarire in particolare le modalità di gestione delle acque meteoriche generate dallo stabilimento, i sistemi di trattamento e il recapito finale degli scarichi. L’azienda, attraverso la società di ingegneria incaricata, ha trasmesso nel tempo la documentazione integrativa richiesta dagli enti coinvolti.

Un ruolo centrale lo ha avuto anche Arpa Puglia, che ha analizzato la documentazione relativa alle emissioni ambientali e ai sistemi di controllo previsti per lo stabilimento. L’agenzia regionale per la protezione ambientale ha espresso parere favorevole, a condizione che vengano rispettate precise prescrizioni tecniche: monitoraggio costante delle emissioni in atmosfera, sistemi di aspirazione e abbattimento delle polveri, registrazione dei flussi di rifiuti e controlli periodici sugli scarichi idrici.

Tra le misure previste figurano anche l’obbligo di mantenere efficienti i sistemi di captazione delle emissioni, la registrazione dei rifiuti prodotti e il monitoraggio periodico delle acque trattate prima dello scarico. Inoltre l’azienda dovrà garantire il rispetto dei limiti di legge sulle emissioni sonore lungo il perimetro dello stabilimento.

Nel corso dell’istruttoria è stato acquisito anche il parere favorevole dell’Autorità di Bacino per la compatibilità del progetto con i piani di assetto idrogeologico e con la pianificazione del rischio alluvioni. Un passaggio necessario per verificare che l’insediamento industriale non interferisca con gli equilibri ambientali e idraulici del territorio.

La determinazione dirigenziale adottata dalla Provincia stabilisce quindi il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale alla società Pavan S.p.A., nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, per l’impianto situato nell’area industriale di Manfredonia. Il titolo autorizzativo avrà una durata di quindici anni dalla data di rilascio definitivo da parte del SUAP comunale, che dovrà ora completare l’iter amministrativo.

L’autorizzazione non sostituisce però eventuali altri permessi necessari per l’attività produttiva: restano infatti validi tutti i controlli e i titoli edilizi, paesaggistici o amministrativi previsti dalla normativa vigente.

A cura di Giuseppe de Filippo.

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