Da anni Teresa Maria Rauzino, coraggiosa intellettuale garganica, si batte con il Centro Studi Giuseppe Martella di cui è presidente per salvare l’Abbazia benedettina di Kàlena a Peschici, una delle più antiche d’Italia (Pietro Giannone ne fa risalire la fondazione all’872, ma secondo alcune fonti potrebbe essere perfino precedente).

La notizia che Kàlena non figura nell’elenco dei «beni abbandonati» compilato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio l’ha indignata.

A caldo commenta: «Ventinove anni di segnalazioni, a tutti i livelli possibili e immaginabili, per l’abbazia di Santa Maria di Kàlena, monumento di Peschici soggetto fin dagli anni quaranta al degrado e all’indifferenza. Chi ha fatto questo censimento, omettendo Kàlena, deve solo vergognarsi!»

Rauzino ha tutte le ragioni per dolersi. Il problema è che l’abbazia e le sue due chiese sono di proprietà privata. Sono chiuse sia al culto che al pubblico, salvo l’8 settembre, quando il Capitolo e la popolazione organizzano un “cammino verso Kàlena” con recita del Santo Rosario nei pressi del luogo. Per la verità, ci sono stati sporadici tentativi di apertura al pubblico e visite guidate, ma senza un progetto chiaro di valorizzazione, e una sinergia tra pubblico e privato sarà difficile sottrarre Kàlena dal destino di abbandono e di degrado in cui versa. Con i proprietari non si è mai riusciti a raggiungere un accordo.

D’altra parte, l’immobile è vincolato e sottoposto a tutela. Nessun concreto intervento di tutela è stato mai effettuato, nonostante un’ingiunzione in tal senso e un decreto di lavori urgenti da parte della Soprintendenza ai Beni architettonici di Foggia.

Come denunciava una petizione nel lontano 2014, «l’abbazia e le due chiese, un tempo luogo di culto di grande interesse storico-culturale, testimonianze irripetibili dello “spirito dei luoghi”, oggi versano in uno stato di indicibile abbandono. I tetti, ormai inesistenti, mettono in evidenza capitelli ed affreschi che le intemperie e l’umidità stanno cancellando lentamente, parti preziose in irreversibile disfacimento.»

Per restituire all’abbazia la dignità perduta, la petizione sollecitava l’esproprio per pubblica utilità, ma la richiesta non ha avuto seguito. E la stessa sorte hanno conosciuto i diversi tentativi di trovare una soluzione.

Si può dunque capire bene l’amarezza di Teresa Maria Rauzino di fronte all’ennesimo segnale di disattenzione: l’assenza di Kàlena dalla mappa dei «beni abbandonati» redatta dalla Soprintendenza.

Commentando il post di Lettere Meridiane scrive:

«L’assenza dell’abbazia di Kàlena da questo recente censimento della Soprintendenza rappresenta una grave e incomprensibile omissione.

Si tratta infatti di uno dei complessi monastici medievali più significativi oltre che del territorio di Peschici, dell’intera Italia.

Ignorare un bene di tale valore storico e culturale significa contribuire, anche indirettamente, al suo progressivo abbandono.

L’abbazia versa da anni in condizioni di grave degrado e avrebbe invece bisogno di attenzione, tutela e interventi concreti di recupero.

Si chiede pertanto che l’abbazia di Kàlena venga riconosciuta pienamente tra i beni di interesse storico-artistico del territorio e inserita nelle priorità di tutela e valorizzazione, affinché non venga lasciata nell’indifferenza e nel silenzio istituzionale.»

Mi associo, e invito lettori e amici di Lettere Meridiane a fare altrettanto.

fonte letteremeridiane, Geppe Inserra