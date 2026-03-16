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MARIUCCIA ZANGARINI Manfredonia, addio a Mariuccia Zangarini: anima della comunicazione pubblicitaria

Arrivata da Torino in silenzio, con discrezione e determinazione ha saputo costruire nel tempo un percorso professionale e umano significativo

Manfredonia, addio a Mariuccia Zangarini: anima della comunicazione pubblicitaria

Manfredonia, addio a Mariuccia Zangarini: anima della comunicazione pubblicitaria

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia piange la scomparsa di Mariuccia Zangarini, venuta a mancare all’età di 83 anni presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove si è spenta assistita dai conforti religiosi e circondata dall’affetto dei suoi familiari.

Figura molto conosciuta in città, Mariuccia Zangarini è stata anima portante dell’evoluzione della comunicazione pubblicitaria locale, contribuendo con passione, creatività ed energia alla crescita di un settore che a Manfredonia ha trovato proprio grazie a lei una delle sue espressioni più vivaci.

Arrivata da Torino in silenzio, con discrezione e determinazione ha saputo costruire nel tempo un percorso professionale e umano significativo, lasciando un segno profondo nel mondo della comunicazione e della pubblicità cittadina. E in silenzio, con la stessa discrezione che l’ha sempre contraddistinta, se n’è andata, lasciando il ricordo di una donna creativa, energica e solare.

A darne il triste annuncio sono il marito Matteo La Torre, i figli, il genero, la nuora, il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

I funerlai si sono svolti il 12 marzo, presso la Parrocchia San Giuseppe.

Condoglianze di cuore dalla redazione di StatoQuotidiano.it

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