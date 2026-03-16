Il Comune di Manfredonia ha deciso di costituirsi in giudizio davanti al Giudice di Pace in una causa relativa a una richiesta di risarcimento danni per un incidente avvenuto nel 2023.
Secondo il ricorso presentato, un minore sarebbe caduto a causa di una buca presente sotto il marciapiede in via Rignano, riportando danni per i quali la famiglia ha chiesto un risarcimento di 10 mila euro.
Dopo aver acquisito una relazione tecnica dagli uffici competenti, la Giunta comunale ha ritenuto opportuno difendere l’ente in giudizio per tutelare gli interessi dell’amministrazione.
L’incarico legale è stato affidato all’avvocato Teresa Totaro, dell’Avvocatura comunale.
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "Manfredonia. Cade minore per buca sotto marciapiede in via Rignano. Chiesti 10mila euro risarcimento"
In quella strada precisa, nel fine settimana soprattutto, minorenni con buste cariche di alcolici si danno alla “pazza gioia”. I dipendenti ASE costretti a passare di lì al mattino hanno storie leggendarie da raccontare in merito a quantità e qualità di bottiglie e bicchieri da rimuovere sistematicamente… Un assaggio vi riferirei io, scusandomi per la vergogna: se passaste di lì all’ora sbagliata rischiereste di trovare anche le femminucce sfacciatamente far la pipì vicino agli stessi pali della luce che si vedono in foto, con una 30ina di giovanissimi sparsi lungo il percorso. Ora se un minorenne si fosse veramente “accappottato” in mezzo a questo schifo, io andrei a verificare l’operato dei genitori che lasciano che il figlio bazzichi la strada. In quel breve tratto d’asfalto accade ben peggio che il consumo di alcolici non autorizzato purtroppo. Ma tutta la brava gente lì attorno ingenuamente, tace, apparentemente innocua, inconsapevolmente complice.
Il comune di adesso non cetra nulla i Dani a quel ragazzo li deve pagare l’aggiunta Rodice. Marasco dov’era?