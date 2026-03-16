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MANFREDONIA ASILI Manfredonia, cittadini chiamati a scegliere i nomi dei due asili nido comunali

I due asili nido comunali di Manfredonia, oggi conosciuti solo come nido di via Florio e nido di via Daunia, si apprestano a compiere un passo importante

Manfredonia, cittadini chiamati a scegliere i nomi dei due asili nido comunali

Manfredonia, cittadini chiamati a scegliere i nomi dei due asili nido comunali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

I due asili nido comunali di Manfredonia, oggi conosciuti solo come nido di via Florio e nido di via Daunia, si apprestano a compiere un passo importante: dotarsi di un nome ufficiale. L’Amministrazione comunale ha deciso di avviare un percorso partecipato, coinvolgendo direttamente i cittadini nella fase iniziale di raccolta delle proposte.

Dare un nome a un asilo nido significa riconoscerne il valore educativo e simbolico, restituendo identità a spazi che accompagnano i primi passi di crescita dei nostri bambini”, spiega l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente. “Vogliamo partire dall’ascolto: raccogliere le idee dei cittadini è il primo passo per costruire una scelta condivisa e consapevole”.

Chiunque potrà inviare proposte tramite un modulo online disponibile al link https://forms.gle/mbc9ZgmKp6Xfs7gA9. Le idee raccolte saranno valutate dall’Amministrazione, che selezionerà una rosa di denominazioni coerenti con la visione educativa dei nidi e con l’identità della città. Su queste proposte si aprirà poi una fase di scelta partecipata, coinvolgendo nuovamente i cittadini.

La partecipazione non è uno slogan, ma un metodo”, sottolinea il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca. “Coinvolgere i cittadini nelle decisioni sui servizi educativi significa rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, costruendo scelte più solide e condivise”.

Sarà possibile inviare le proprie proposte fino alle ore 12 di martedì 31 marzo 2026, contribuendo così a dare un’identità chiara e riconoscibile ai due asili nido, luoghi fondamentali per bambini, famiglie ed educatrici, finora privi di una denominazione ufficiale.

1 commenti su "Manfredonia, cittadini chiamati a scegliere i nomi dei due asili nido comunali"

  1. Che Amministrazione Comunale a corrente alternata.

    Per la visione dell’albo degli scrutatori (chiamati per sorteggio sembra) ci si rifà addirittura ad un provvedimento che “non obbliga” a dare visione al suddetto albo (non che proibisca, ma badate bene, che non obblighi).
    Invece per una sciocchezza come attribuire il nome ad un asilo nido si scomodano i cittadini e si mette addirittura a disposizione un link…a casa mia si dice buttare fumo negli occhi della cittadinanza
    P.s.
    scrivo da Vs elettore estremamente deluso

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