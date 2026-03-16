Abito da più di dieci anni in zona Parco degli Aranci. Il 10 giugno 2014, a firma della maggior parte dei residenti in quel quartiere, inoltrammo istanza all’Amministrazione Comunale evidenziando la pericolosità di quelle due strade per l’alta velocità esercitata da automobilisti “spustete e non” e la difficoltà oggettiva nell’entrare e nell’uscire dal quartiere con gli automezzi per immettersi sullo stradone. Come al solito, non se ne fece nulla.

Oggi, poi, con la dissennata pista ciclabile, la situazione è peggiorata. Mi chiedo da tempo: “Ma cume vi vvenute nghèpe de fefè queda pista ceclabbele!”. A tal proposito, sinceramente, tranne qualche “aneme du prijatòrie”, io non vedo mai nessuno utilizzare quella corsia preferenziale per ciclisti e non.

Siccome con quella pista ciclabile si è dimezzata la carreggiata, voglio ricordare che, un tempo, quella strada fu progettata dall’arch. Righetti per lo snellimento del traffico cittadino; ma adesso, così ristretta, è diventata ancora più pericolosa.

Molti non sanno che, per l’alta velocità praticata in via dei Mandorli e poi in via delle More, si sono verificati nel tempo gravi incidenti stradali tra autoveicoli e anche investimenti di persone su quello stradone. Ma, al di là di questo serio problema, voglio evidenziare che i residenti in Parco degli Aranci ogni giorno rischiano la vita per attraversare a piedi e passare dall’altra parte del ponte.

Mi rivolgo pertanto alle autorità competenti per risolvere al più presto il problema, nel tentativo di regolare innanzitutto la velocità pericolosa degli autoveicoli in via dei Mandorli e in via delle More, e di ripristinare con il bitume il manto stradale, in particolare negli attraversamenti, e poi di pitturare gli stessi con strisce pedonali ben visibili a distanza.

Tempo fa mi dicevano alcuni tecnici del Comune che non si potevano costruire i dossi per cercare di ridurre la velocità forsennata degli autoveicoli. E allora perché non si installano dei dissuasori: barre rumorose, pannelli di segnaletica stradale più visibili, display luminosi intermittenti negli attraversamenti pedonali, come quelli installati in via Di Vittorio e in altre vie della città?

In altre realtà, per i pedoni, per risolvere il problema dell’attraversamento di strade pericolose, hanno fatto installare agli incroci semafori funzionanti a mano.

Infine, i residenti in Parco degli Aranci chiedono altresì che venga ripristinata con bitume l’area interna, ormai fatiscente e deteriorata dai lavori eseguiti nel tempo da varie imprese.

“Fusse ca fusse queste, a volta bbone decette Felòcce u cafone!”.

Un’ultima cosa. In via delle More, prima della Chiesa Sacra Famiglia, c’è un segnale stradale indicatore di senso unico che va posizionato più in alto, perché è pericoloso. Alcune persone “ce so rotte i corne”, si sono ferite perché è stato collocato troppo basso, ad altezza d’uomo.

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