SAN SEVERO (FOGGIA), 13 marzo 2026. Come noto, un giovane migrante di origine gambiana è stato ucciso nella serata di venerdì 13 marzo nel ghetto “L’Arena”, insediamento informale che ospita lavoratori stranieri nelle campagne di San Severo, nel Foggiano.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita più volte con un martello all’interno di una delle stanze della struttura. L’arma ritenuta del delitto è stata sequestrata dagli agenti intervenuti sul posto.

Poco dopo i fatti la Polizia di Stato ha fermato il presunto responsabile dell’omicidio: Toure Boubakar, senegalese classe 1993, bracciante agricolo impiegato nelle campagne della zona.

Secondo le prime informazioni investigative, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stata una lite degenerata in violenza. Il corpo del giovane è stato rinvenuto all’interno dell’alloggio utilizzato dai lavoratori stagionali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e i sanitari del 118, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione della dinamica e delle circostanze che hanno portato al delitto, avvenuto in un contesto segnato da condizioni di forte marginalità sociale.

Nella mattinata odierna si è tenuta, davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, l’udienza di convalida dell’arresto.

In questa sede Toure Boubakar, assistito dall’avvocato Giovanni Salatto, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Si tratta, ha spiegato il difensore, di una scelta “tecnica e prudenziale”, ritenuta opportuna in questa fase delle indagini preliminari, in attesa di poter acquisire e studiare in modo approfondito tutti gli elementi contenuti nel fascicolo. “La dinamica dei fatti appare, allo stato attuale, tutt’altro che lineare”, ha dichiarato il legale, evidenziando come il contesto in cui è maturata la tragedia sia caratterizzato da “forte marginalità sociale e tensioni latenti”.

La difesa sta valutando con attenzione l’ipotesi della legittima difesa o, in subordine, quella di una tragica fatalità verificatasi al culmine di una reciproca aggressione. Secondo l’avvocato Salatto, saranno soprattutto i prossimi accertamenti medico-legali a poter chiarire gli aspetti decisivi della vicenda. In particolare, l’esame autoptico sulla vittima dovrà stabilire in modo oggettivo la reale dinamica dell’evento, la direzione dei colpi e l’esatta causa del decesso.

Elementi che, secondo la difesa, saranno determinanti per l’esatta qualificazione giuridica dei fatti.

Nel corso dell’udienza, la difesa ha inoltre chiesto al giudice l’applicazione della misura cautelare meno afflittiva possibile. Pur nella consapevolezza delle difficoltà legate all’indicazione di un domicilio idoneo per eventuali misure alternative al carcere, il legale ha ribadito che l’assenza di una fissa dimora non dovrebbe tradursi automaticamente nell’applicazione della misura custodiale più grave. Secondo la difesa, infatti, devono sempre prevalere i criteri di proporzionalità e adeguatezza.

L’avvocato Giovanni Salatto ha infine espresso “profondo rispetto per la vittima di questa triste vicenda”, dichiarando di confidare “nel sereno e rigoroso operato della Magistratura per l’accertamento della verità”. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.