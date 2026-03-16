Passo di Corvo, il Comune nomina l’archeologa per seguire il progetto di valorizzazione

FOGGIA — Il Comune rafforza la squadra tecnica che dovrà seguire il progetto di valorizzazione del sito archeologico di Passo di Corvo. Con una determinazione dirigenziale dell’Area Opere pubbliche PNRR è stato affidato alla dipendente comunale Giuseppina Diomede l’incarico professionale di archeologa di supporto al responsabile unico del procedimento (RUP) per le attività tecniche legate al progetto di recupero e fruizione dell’area.

Il provvedimento rientra nell’ambito dell’intervento denominato “Lavori di valorizzazione ed interventi innovativi di fruizione inclusiva del sito archeologico Passo di Corvo”, finanziato attraverso i programmi regionali collegati al POR Puglia 2014-2020 – Azione 6.7, destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Il progetto rappresenta uno dei tasselli della strategia regionale per rafforzare il ruolo dei luoghi della cultura come spazi di partecipazione e sviluppo territoriale. L’iniziativa rientra infatti nel più ampio programma “SMART-in Puglia”, che promuove interventi di recupero, valorizzazione e gestione sostenibile di siti culturali, archeologici e identitari della regione.

Il sito di Passo di Corvo, situato in contrada Arpinova, è considerato uno dei complessi archeologici più rilevanti del territorio foggiano. L’area è stata dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi del Codice dei beni culturali, elemento che impone standard elevati di tutela scientifica e controllo tecnico nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi.

Per questo motivo il responsabile del procedimento ha ritenuto necessario avvalersi di un supporto specialistico in materia archeologica, soprattutto nelle attività di controllo, validazione e verifica della progettazione esecutiva e durante la fase operativa dei lavori.

L’incarico è stato affidato tramite interpello interno all’amministrazione comunale, al quale ha risposto la dipendente Giuseppina Diomede, istruttore amministrativo dell’Area Cultura e Partecipate, che ha manifestato interesse a svolgere il ruolo di archeologa di supporto mettendo a disposizione le proprie competenze nel campo delle analisi storico-archeologiche e bibliografiche.

Il curriculum della funzionaria è stato ritenuto idoneo alle esigenze del progetto e l’incarico è stato conferito nel rispetto delle norme che disciplinano gli incarichi ai dipendenti pubblici. La prestazione sarà remunerata attraverso la quota degli incentivi previsti per le funzioni tecniche, senza ulteriori costi per l’amministrazione comunale.

Il progetto complessivo di valorizzazione dell’area archeologica prevede interventi mirati alla fruizione inclusiva del sito, con nuovi spazi didattici, percorsi di visita e strumenti di valorizzazione culturale. Un programma che si integra con altri lavori già avviati dalla Soprintendenza, finanziati dal Ministero della Cultura, per il restauro e la riorganizzazione del parco archeologico e del centro visite.

L’obiettivo finale è trasformare Passo di Corvo in un polo culturale capace di coniugare tutela scientifica e accessibilità, rendendo uno dei siti archeologici più importanti della Capitanata un luogo di conoscenza aperto alla comunità e ai visitatori.

A cura di Giovanna Tambo.