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SPIAGGIA Pontoni metallici spinti a riva dalle mareggiate sulla riva della Spiaggia Castello (FOTO-VIDEO)

Non si esclude tuttavia che possano essere collegati a operazioni di lavoro in corso in qualche area portuale vicina

Pontoni metallici spinti a riva dalle mareggiate sulla riva della Spiaggia Castello (FOTO-VIDEO)

Pontoni metallici spinti a riva dalle mareggiate sulla riva della Spiaggia Castello (FOTO-VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Sulla Spiaggia Castello, lungo la battigia, sono comparsi alcuni grandi cassoni galleggianti in acciaio, simili ai pontoni utilizzati nei cantieri marittimi. Le strutture, di forma piatta e massiccia, risultano arenate sulla sabbia e hanno immediatamente attirato l’attenzione e la curiosità dei passanti e di chi si trovava a passeggiare sul litorale nelle prime ore della giornata.

Si tratterebbe di pontoni metallici, strutture galleggianti normalmente impiegate per il trasporto di materiali pesanti, attrezzature o merci in acque poco profonde. Questi moduli vengono spesso utilizzati anche per la realizzazione di piattaforme temporanee destinate a lavori in mare, nei porti o nelle aree di cantiere marittimo.

Non è ancora chiaro come siano arrivati fino alla riva. Una delle ipotesi più plausibili è che le recenti mareggiate e le condizioni meteo-marine avverse degli ultimi giorni possano averli staccati dagli ormeggi o spinti verso la costa fino a farli arenare sulla spiaggia. Non si esclude tuttavia che possano essere collegati a operazioni di lavoro in corso in qualche area portuale vicina.

Pontoni metallici spinti a riva dalle mareggiate sulla riva della Spiaggia Castello (FOTO-VIDEO)
Pontoni metallici spinti a riva dalle mareggiate sulla riva della Spiaggia Castello (FOTO-VIDEO)

1 commenti su "Pontoni metallici spinti a riva dalle mareggiate sulla riva della Spiaggia Castello (FOTO-VIDEO)"

  1. Chissà, si saranno staccati dal porto industriale….sicurezza naviganti…pari a zero….e se passava un peschereccio.. quando succederà qualcosa poi qualcuno..

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