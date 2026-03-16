Pontoni metallici spinti a riva dalle mareggiate sulla riva della Spiaggia Castello (FOTO-VIDEO)

Sulla Spiaggia Castello, lungo la battigia, sono comparsi alcuni grandi cassoni galleggianti in acciaio, simili ai pontoni utilizzati nei cantieri marittimi. Le strutture, di forma piatta e massiccia, risultano arenate sulla sabbia e hanno immediatamente attirato l’attenzione e la curiosità dei passanti e di chi si trovava a passeggiare sul litorale nelle prime ore della giornata.

Si tratterebbe di pontoni metallici, strutture galleggianti normalmente impiegate per il trasporto di materiali pesanti, attrezzature o merci in acque poco profonde. Questi moduli vengono spesso utilizzati anche per la realizzazione di piattaforme temporanee destinate a lavori in mare, nei porti o nelle aree di cantiere marittimo.

Non è ancora chiaro come siano arrivati fino alla riva. Una delle ipotesi più plausibili è che le recenti mareggiate e le condizioni meteo-marine avverse degli ultimi giorni possano averli staccati dagli ormeggi o spinti verso la costa fino a farli arenare sulla spiaggia. Non si esclude tuttavia che possano essere collegati a operazioni di lavoro in corso in qualche area portuale vicina.