La Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’Avviso pubblico per la selezione di grandi eventi sportivi ad alto impatto territoriale, con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni di “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”, titolo assegnato dalla Federazione Europea ACES Europe, volto a rafforzare la visibilità nazionale e internazionale della regione.

Il bando è rivolto a soggetti in grado di organizzare eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, capaci di valorizzare lo sport, promuovere la brand-identity pugliese e generare ricadute economiche, turistiche e di immagine sui territori ospitanti. Le proposte dovranno avere un costo minimo di 400mila euro, una durata tra 3 e 6 mesi e svolgersi nel corso del 2026.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha sottolineato che “lo sport non è solo competizione, ma strumento di crescita personale e civile, salute pubblica e coesione sociale”. Decaro ha evidenziato anche gli investimenti per oltre 80 milioni di euro nelle politiche sportive regionali, con 41 milioni destinati a nuovi impianti e riqualificazioni, e ha definito la Puglia un “grande impianto sportivo a cielo aperto”, ideale per attrarre eventi sportivi di rilievo internazionale.

L’assessore allo Sport, Cristian Casili, ha dichiarato che l’Avviso consentirà di far conoscere il territorio, generare ricadute economiche e creare nuove opportunità per le comunità locali, rafforzando il ruolo della Puglia come modello europeo nella promozione dei grandi eventi sportivi.

Gli obiettivi principali dell’iniziativa includono:

Diversificare e decentrare i flussi turistici distribuendo eventi sportivi lungo tutto l’anno e in territori non tradizionalmente turistici.

distribuendo eventi sportivi lungo tutto l’anno e in territori non tradizionalmente turistici. Valorizzare gli asset culturali e paesaggistici della regione, sfruttando la risonanza mediatica delle competizioni.

della regione, sfruttando la risonanza mediatica delle competizioni. Potenziare il turismo sportivo-esperienziale , offrendo esperienze immersive tra sport, cultura, enogastronomia e benessere.

, offrendo esperienze immersive tra sport, cultura, enogastronomia e benessere. Internazionalizzare il brand “Puglia”, elevando il posizionamento della regione nei mercati esteri.

Le proposte progettuali dovranno contenere informazioni generali sull’evento, piano economico-finanziario, piano di comunicazione, risultati attesi e storico degli eventi passati, e dovranno essere inviate esclusivamente via PEC a avvisisport.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it, entro il 30 settembre 2026, o fino a esaurimento delle risorse disponibili.