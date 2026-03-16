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PUGLIA EVENTI Puglia, al via l’Avviso per grandi eventi sportivi: 3 milioni di euro per attrarre manifestazioni

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni di “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”, titolo assegnato dalla Federazione Europea ACES Europe

Puglia, al via l’Avviso per grandi eventi sportivi: 3 milioni di euro per attrarre manifestazioni

Prima seduta Consiglio regionale - Immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Economia // Politica //

La Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’Avviso pubblico per la selezione di grandi eventi sportivi ad alto impatto territoriale, con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni di “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”, titolo assegnato dalla Federazione Europea ACES Europe, volto a rafforzare la visibilità nazionale e internazionale della regione.

Il bando è rivolto a soggetti in grado di organizzare eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, capaci di valorizzare lo sport, promuovere la brand-identity pugliese e generare ricadute economiche, turistiche e di immagine sui territori ospitanti. Le proposte dovranno avere un costo minimo di 400mila euro, una durata tra 3 e 6 mesi e svolgersi nel corso del 2026.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha sottolineato che “lo sport non è solo competizione, ma strumento di crescita personale e civile, salute pubblica e coesione sociale”. Decaro ha evidenziato anche gli investimenti per oltre 80 milioni di euro nelle politiche sportive regionali, con 41 milioni destinati a nuovi impianti e riqualificazioni, e ha definito la Puglia un “grande impianto sportivo a cielo aperto”, ideale per attrarre eventi sportivi di rilievo internazionale.

L’assessore allo Sport, Cristian Casili, ha dichiarato che l’Avviso consentirà di far conoscere il territorio, generare ricadute economiche e creare nuove opportunità per le comunità locali, rafforzando il ruolo della Puglia come modello europeo nella promozione dei grandi eventi sportivi.

Gli obiettivi principali dell’iniziativa includono:

  • Diversificare e decentrare i flussi turistici distribuendo eventi sportivi lungo tutto l’anno e in territori non tradizionalmente turistici.
  • Valorizzare gli asset culturali e paesaggistici della regione, sfruttando la risonanza mediatica delle competizioni.
  • Potenziare il turismo sportivo-esperienziale, offrendo esperienze immersive tra sport, cultura, enogastronomia e benessere.
  • Internazionalizzare il brand “Puglia”, elevando il posizionamento della regione nei mercati esteri.

Le proposte progettuali dovranno contenere informazioni generali sull’evento, piano economico-finanziario, piano di comunicazione, risultati attesi e storico degli eventi passati, e dovranno essere inviate esclusivamente via PEC a avvisisport.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it, entro il 30 settembre 2026, o fino a esaurimento delle risorse disponibili.

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