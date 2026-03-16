SAN GIOVANNI ROTONDO – Nella notte scorsa i locali della Caritas della parrocchia di Sant’Onofrio sono stati presa di mira da ignoti, che hanno forzato porta e finestra del deposito e hanno portato via numerosi generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà. La notizia è stata resa nota dal parroco, don Leo Abbascià, che ha subito sporto denuncia ai carabinieri.

Tra i beni sottratti, secondo quanto riportato dal sacerdote, figurano scatolette di tonno, confezioni di biscotti, olio d’oliva e formaggio, raccolti nei giorni precedenti durante la tradizionale raccolta alimentare interparrocchiale nei supermercati della città, resa possibile dalla generosità dei cittadini. La circostanza fa pensare che i ladri fossero probabilmente a conoscenza dell’iniziativa.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Il furto colpisce duramente un servizio essenziale di assistenza e sostegno alle persone più fragili della comunità.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.