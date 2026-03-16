Edizione n° 6007

BALLON D'ESSAI

GARGANO SAPORI TOKYO // Gargano Sapori a Foodex Tokyo: «Vetrina strategica per portare le eccellenze del territorio nel mercato asiatico»
16 Marzo 2026 - ore  13:04

CALEMBOUR

BEACON TUMORE // Nasce ‘Beacon’, la rete del Sud per la cura del tumore al seno
16 Marzo 2026 - ore  11:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Sanatoria edilizia negata vicino alla ferrovia. Comune Manfredonia: “è troppo vicina ai binari”

SANATORIA EDILIZIA Sanatoria edilizia negata vicino alla ferrovia. Comune Manfredonia: “è troppo vicina ai binari”

Il Comune di Manfredonia ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per alcune opere realizzate in prossimità della linea ferroviaria

Sanatoria edilizia negata vicino alla ferrovia. Comune Manfredonia: "è troppo vicina ai binari"

Stazione di Manfredonia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per alcune opere realizzate in prossimità della linea ferroviaria, ritenute incompatibili con le norme di sicurezza.

La decisione arriva dopo l’istruttoria condotta dagli uffici comunali e il parere negativo espresso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Le opere contestate riguardano un ampliamento di un’abitazione con cucina, una copertura sulla terrazza e un garage realizzati in difformità dalla licenza edilizia originaria.

Secondo la normativa vigente, non è possibile realizzare edifici a meno di 30 metri dalla zona di occupazione del binario ferroviario, distanza prevista per garantire la sicurezza delle infrastrutture.

Nel caso specifico, l’immobile si trova a soli 7,59 metri dalla linea ferroviaria, una distanza ritenuta incompatibile con i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Tra le criticità evidenziate figurano il rischio derivante da vibrazioni e rumori provocati dal traffico ferroviario e la possibile esposizione dell’edificio a fenomeni di urto o sollecitazioni strutturali.

Alla luce di queste valutazioni, l’amministrazione comunale ha dichiarato non ammissibile la sanatoria, confermando il diniego del permesso.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Sanatoria edilizia negata vicino alla ferrovia. Comune Manfredonia: “è troppo vicina ai binari”"

  1. Risulta omessa la circostanza più rilevante: l’abuso è stato commesso nel 1973 dall’impresa proprietaria e costruttrice, che lo ha venduto nello stato di fatto in cui si trova oggi. L’attuale proprietario ha saputo solo oggi dell’abuso. Altra circostanza rilevante è data dal fatto che il Comune di Manfredonia, nel recente passato, ha rilasciato altri titoli abilitativi in sanatoria per abusi dello stesso tipo realizzati all’interno della fascia di rispetto ferroviaria. Evidentemente tanto RTI quanto l’Ente Comunale hanno valutato in misura diametralmente opposta i rischi.
    Antonio Marco D’ORIA.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO