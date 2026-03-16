Il Comune di Manfredonia ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria per alcune opere realizzate in prossimità della linea ferroviaria, ritenute incompatibili con le norme di sicurezza.
La decisione arriva dopo l’istruttoria condotta dagli uffici comunali e il parere negativo espresso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
Le opere contestate riguardano un ampliamento di un’abitazione con cucina, una copertura sulla terrazza e un garage realizzati in difformità dalla licenza edilizia originaria.
Secondo la normativa vigente, non è possibile realizzare edifici a meno di 30 metri dalla zona di occupazione del binario ferroviario, distanza prevista per garantire la sicurezza delle infrastrutture.
Nel caso specifico, l’immobile si trova a soli 7,59 metri dalla linea ferroviaria, una distanza ritenuta incompatibile con i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.
Tra le criticità evidenziate figurano il rischio derivante da vibrazioni e rumori provocati dal traffico ferroviario e la possibile esposizione dell’edificio a fenomeni di urto o sollecitazioni strutturali.
Alla luce di queste valutazioni, l’amministrazione comunale ha dichiarato non ammissibile la sanatoria, confermando il diniego del permesso.
A cura di Michele Solatia.
1 commenti su "Sanatoria edilizia negata vicino alla ferrovia. Comune Manfredonia: “è troppo vicina ai binari”"
Risulta omessa la circostanza più rilevante: l’abuso è stato commesso nel 1973 dall’impresa proprietaria e costruttrice, che lo ha venduto nello stato di fatto in cui si trova oggi. L’attuale proprietario ha saputo solo oggi dell’abuso. Altra circostanza rilevante è data dal fatto che il Comune di Manfredonia, nel recente passato, ha rilasciato altri titoli abilitativi in sanatoria per abusi dello stesso tipo realizzati all’interno della fascia di rispetto ferroviaria. Evidentemente tanto RTI quanto l’Ente Comunale hanno valutato in misura diametralmente opposta i rischi.
Antonio Marco D’ORIA.