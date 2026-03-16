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SANITASERVICE FOGGIA Sanitaservice Foggia, 8.242 domande per 28 assunzioni a tempo indeterminato. Tutti i dati

Le determinazioni di nomina sono state firmate dall’amministratore unico Angelo Tomaro

Sanitaservice ASL FG, la UIL FPL denuncia criticità e blocco delle trattative

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Marzo 2026
Cronaca // Cronaca //

FOGGIA — Sono 8.242 le domande presentate per i 28 posti di lavoro messi a bando da Sanitaservice ASL Foggia. La società ha nominato le commissioni esaminatrici per gli avvisi pubblici di selezione, per titoli ed esami, pubblicati il 3 dicembre 2025 e finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 ausiliari/pulitori, 9 soccorritori e 3 autisti di ambulanza.

Le determinazioni di nomina sono state firmate dall’amministratore unico Angelo Tomaro. Si tratta di un passaggio ritenuto centrale nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione interna della società, definito in sinergia con ASL Foggia, e che consente ora di avviare la fase operativa delle procedure selettive.

Per il profilo di ausiliario/pulitore, la commissione sarà composta da Vito Sollazzo, direttore del Dipartimento Area Medica di ASL Foggia, con funzioni di presidente, Sipontina Rita Zerulo, dirigente delle Professioni sanitarie di ASL Foggia, e Carla Lara D’Errico, coordinatrice del Servizio infermieristico del Distretto socio sanitario 52.

Per i profili di soccorritore e autista di ambulanza, la commissione sarà invece composta da Stefano Colelli, direttore della Struttura complessa Centrale operativa SET 118 e direttore del Dipartimento Emergenza/Urgenza di ASL Foggia, con funzioni di presidente, Carlo Palumbo, direttore medico del Pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia, e Ilaria Consoli, dirigente della Struttura semplice Gestione personale e strutture convenzionate di ASL Foggia.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, fissata all’8 gennaio 2026, erano arrivate complessivamente 8.242 istanze. Nel dettaglio, 5.034 per il profilo di ausiliario/pulitore, 1.725 per il profilo di soccorritore e 1.483 per quello di autista di ambulanza.

“Le procedure avviate – dichiara l’amministratore unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro – rappresentano un momento di grande importanza per i servizi affidati alla società in house di ASL Foggia. La presenza nelle commissioni esaminatrici di professionalità qualificate e indipendenti di ASL Foggia è garanzia di legalità, trasparenza e imparzialità. Il rafforzamento degli organici è parte integrante della strategia condivisa con ASL Foggia per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e di emergenza”.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.it.

1 commenti su "Sanitaservice Foggia, 8.242 domande per 28 assunzioni a tempo indeterminato. Tutti i dati"

  1. Ad onor del vero, pare la Regione abbia sospeso con effetto immediato tutte le procedure di assunzioni e di incarichi nelle Sanitaservice, proprio a causa dell’enorme disavanzo riscontrato, circa 369 milioni di euro, nel 2025. Mi sembra un provvedimento di buonsenso da parte della giunta Decaro con un mega debito di quella portata. Infatti, come si fa ad assumere personale in quella condizione. È come se Tizio, avendo grossi debiti da ripianare, assumesse badanti, ristrutturasse la casa e andasse tutti i giorni a mangiare al ristorante. No, bisogna prima estinguere i debiti e poi pensare alle necessità.

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