Rinnovare, Scalfarotto: credo che il Pd Foggia abbia perso un’occasione

Foggia – “Pur con il rispetto dovuto alle decisioni di un organismo autonomo, mi pare che la direzione cittadina del Pd di Foggia abbia perso un’occasione, non raccogliendo l’invito del segretario provinciale per un turn over delle candidature.” Lo dichiara I, sottosegretario alle Riforme e deputato pugliese del Partito Democratico, che aggiunge “Chi ha rappresentato la città per quindici anni in Consiglio Comunale ha probabilmente già dato il meglio di sé, e può utilmente continuare a contribuire alla vita pubblica da altre postazioni.”

“Il problema non è di persone” prosegue il sottosegretario “tanto meno di singoli. Il rinnovamento non consiste nel mettere in lista nuove persone, ma nel garantire a queste nuove energie di non concorrere in condizioni impari. E non è una mattanza, ma la garanzia che la storia di una comunità politica fluisca in armonia e continuità, con un fisiologico passaggio di testimone da vecchie a nuove idee, da vecchie a nuovi metodi, da vecchi a nuovi protagonisti.”

“Trovo sbagliato che in calce alle biografie dei pubblici rappresentanti ci sia la scritta ‘fine mandato: mai’.” Conclude Scalfarotto “Regole e criteri che correggono questa tendenza possono dare torto a qualcuno nell’immediato. Ma alla lunga danno ragione a tutti.”