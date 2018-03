Di:

(ANSA) – BARI, 16 APR – Adriana Poli Bortone è ufficialmente in campo come candidato governatore della Puglia. “In Puglia so che la battaglia è difficile ma ce la metteremo tutta”, dice dopo la conferma del sostegno di FI che ha lanciato la sua candidatura. Poli Bortone “ringrazia Berlusconi per la fiducia, e tutti gli amici che si stanno impegnando per ridare linfa e voce per un centrodestra rinnovato in Italia.