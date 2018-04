Cinema, Afc nomina 2 direttori artistici

Di:

(ANSA) – BARI, 16 APR – L’attrice Stefania Rocca è il nuovo direttore artistico dell’OFFF – Otranto Film Fund Festival e l’attore pugliese Michele Riondino è il nuovo direttore artistico del “Cinzella Festival- Suoni e Immagini tra i due Mari” di Taranto. Lo rende noto la Fondazione Apulia Film Commission. Le due manifestazioni cinematografiche fanno parte di “Apulia Cinefestival Network”, una rete dei festival, che comprende 9 festival, manifestazioni e premi cinematografici sparsi su tutto il territorio pugliese.”È un onore – sottolinea Rocca – collaborare alla costruzione di una storia che spero possa divertire ma anche emozionare come succede a me quando vivo il vostro territorio a cui sono profondamente legata”.

“Stiamo lavorando – afferma Riondino – per portare dal 16 al 19 agosto a Taranto il meglio del cinema e della musica nazionale e internazionale, per dare un chiaro segnale a tutti che la Puglia, d’estate, non è solo Salento. E Taranto non è la città dell’Ilva ma la città dell’arte, della cultura e della bellezza”.