Foggia capitale della “Danza in Puglia”

Foggia. Mercati di Città La Prima porta Foggia alla ribalta regionale e nazionale della danza. Lo farà grazie a “Danza in Puglia”, l’evento in programma il 28 e 29 aprile 2018 nel piazzale di via Manfredi del punto vendita di via Zara. Nell’occasione, sarà presente una giuria internazionale di coreografi e professionisti del mondo dello spettacolo che avrà l’arduo compito di valutare le esecuzioni coreografiche di danza classica, moderna e contemporanea e Hip Pop. Ad eseguirle saranno le scuole di danza del territorio, che si esibiranno dando vita a una manifestazione che darà lustro ai talenti migliori. I più bravi si aggiudicheranno Borse di Studio Nazionali e Internazionali.

E a fare da madrina ad un evento che parla di danza non poteva che essere una delle artiste maggiormente affermate nel campo: Rossella Brescia il 28 aprile. Proprio la nota ballerina e conduttrice televisiva e radiofonica presiederà la competizione, che si arricchirà così di uno dei volti maggiormente conosciuti nel settore artistico e della danza in particolare.

I particolari dell’evento, che vanta il patrocinio del Comune di Foggia e che verrà presentato da Santino Caravella e Floriana Rignanese, saranno presentati sabato 21 aprile alle ore 11.30 presso Mercati di Città di via Zara a Foggia. Interverranno gli organizzatori della manifestazione.