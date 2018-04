Grande prestazione dei sipontini che si impongono d’autorità a Giovinazzo

Di:

Manfredonia, 16 aprile 2018. Non è successo quello che si temeva, cioè una vittoria di Pirro in quel di Giovinazzo. Non è successo perché il mondo del Calcio a 5 ha dimostrato, in una occasione come questa, grandi valori di correttezza ed onestà. La partita per l’accesso ai play off, all’ultima giornata del Campionato Nazionale di Serie B, si giocava contemporaneamente su due campi. Il Palapansini di Giovinazzo, in cui era di scena la nostra squadra e il Palaselvapiana di Campobasso, dove c’era il derby tra Chaminade e Cus Molise, due squadre dello stesso territorio, della stessa provincia. Ha prevalso lo sport più autentico e pertanto dobbiamo rendere onore alla Chaminade Campobasso che ha battuto sonoramente i cugini del Cus, cancellando qualsiasi sospetto di superficialità.

Manfredonia C5 ha vinto a Giovinazzo ed è stata una vittoria grandissima, una vittoria esaltante, emozionante, a tratti commovente, in un Palazzetto dello sport incredibilmente agguerrito ed ostile, caratterizzato da una eccessiva vivacità provocata dalla tifoseria locale. Si giocava una partita, che interessava soprattutto i sipontini, ma gli avversari, i locali, ormai fuori dai giochi, anche loro onorando lo sport, hanno dato filo da torcere fino all’ultimo momento. Ma quello che va sottolineato è che in questo sabato indimenticabile i sipontini hanno giocato la gara perfetta, ottimamente impostata e studiata da Miki Grassi ed interpretata all’unisono dai giocatori in campo.

Veniamo alla cronaca, intensa, altamente emotiva, ma raccolta nelle azioni più importanti. Si comincia con il quintetto di partenza composto da Rafaele Morais, Damian Ferreyra, Jaouad Boutabouzi, Claudio Barbosa e Rodrigo Sperendio. In panca, a disposizione Pierpaolo Ciullo, Michele Murgo, Luca Steduto, Alberto Laccetti, Lorenzo Gesualdi, Jose Abraham e Davide Angiulli. In tribuna a seguire con tanta palpitazione lo staff tecnico, con il Direttore Sportivo Carmelo Mendola e il Vice Presidente Salvatore Gentile e tutti gli altri dirigenti del Manfredonia C.5. Eccezionalmente, sugli spalti i calciatori della Delfino, Lorenzo Di Staso, Giuseppe Giordano ed Antonio Trimigno, che, assieme ai partner Luca Steduto e Michele Murgo, parteciperanno ai prossimi mondiali Special Olympics di Chicago e Abu Dhabi, accompagnati dal tecnico Saverio Azzarone e dal Presidente Vincenzo Di Staso: la loro presenza ha portato fortuna

Si parte con il Manfredonia immediatamente all’attacco e il Giovinazzo a difendersi. Un assaggio di Barbosa permette all’estremo locale di respingere, poi è lo stesso Barbosa a mancare. Giostrano i sipontini, con azioni prolungate e di grosso impegno. Lavorano sui fianchi Ferreyra e Boutabouzi, il tempo passa ed è difficile sbloccare il risultato per l’attenta guardia del Giovinazzo e per qualche imprecisione dei biancocelesti. Sono molto fallosi i locali ed entrano con decisione su ogni pallone, compromettendo la continuità del gioco.

Al settimo minuto manca Boutabouzi per respinta della difesa del Giovinazzo, poi è la volta di Ferreyra, azione solitaria mancata nella conclusione. Immediatamente dopo, a meno dieci dalla fine del primo tempo Abraham non coglie lo spazio. Si danno il cambio gli effettivi e gli uomini di panca mentre Abreham e Ferreyra vanno a meraviglia. Barbosa a meno 9 scaraventa sul portiere: è tutto un monologo sipontino, le azioni fioccano ininterrottamente, finchè, a meno 7,30 da metà campo Sperendio coglie finalmente il verso giusto e trafigge il portiere barese. 0 – 1 per Manfredonia.

Arrivano notizie del 4 a 0 della Chaminade, quasi a non crederci, occorre accelerare, dare continuità ulteriore alle azioni offensive ma, ci mettono lo zampino i locali con azioni al limite del regolamento che si infittiscono in collezione di falli. E siamo al 5° fallo quando al Manfredonia, a meno 2 dalla conclusione è assegnato un primo tiro libero. Batte Sperendio e segna, siamo sullo 0-2. Neppure il tempo di mettere palla al centro che i locali aggiungono in negativo una ulteriore infrazione punita con un altro tiro libero, è sempre Sperendio che ad un minuto e 44 dalla conclusione, completa la sua tripletta. Poi, a subire le conseguenze di una entrata assai violenta è Ferreyra, costretto ad uscire per infortunio. A fine primo tempo si chiude con il triplo vantaggio.

Il secondo tempo si apre con un palo colpito da Sperendio ed inizia subito dopo la girandola di presenze del portiere di movimento per il Giovinazzo, che praticamente gioca tutta la ripresa con l’uomo in più e la porta sguarnita. Il Manfredonia è costretto a ripiegare. A meno 15 manca il gol Gesualdi, poi a meno 14 è il portiere sipontino Marais a colpire la traversa dalla sua postazione.

Il Giovinazzo preme e il Manfredonia va sulla difensiva. Mancano 10 al termine e il Giovinazzo accorcia. E’ sofferenza per i sipontini che subiscono. Il tempo scorre, mancano 5 minuti e la pressione biancoverde di casa è altissima; il Giovinazzo gioca sempre con l’uomo in più e si susseguono in perpetuo i rinvii sbagliati dei sipontini verso la porta sguarnita dei locali. Almeno 7 sono le palle che sfiorano la porta indifesa del Giovinazzo che però attacca a tutto spiano, fino a quando a 3 dal termine segnano ancora. Adesso il risultato è di 2 a 3 mentre la Chaminade vince per 5 a 0 sul Cus Molise. Occorre serrare i ranghi e difendere il vantaggio, o comunque mantenere palla.

Il tifo assordante degli ultras del Giovinazzo si fa sentire, mancano 2 minuti, il tempo scorre lentissimo, altri secondi si sommano e ad 1 e 48 dal termine Laccetti consegna al Manfredonia C5 il passaporto per i play off. Che partita! Quanta sofferenza! Esultano e piangono di commozione i giocatori del Manfredonia, è fatta, l’accesso ai play-off per la A2 è diventato realtà.

GIOVINAZZO C5 – MANFREDONIA C5 – risultato finale 2 – 4

Le reti del Manfredonia portano la firma di Sperendio (tripletta) e Laccetti. Le marcature del Giovinazzo, ad opera di Rotella e Depalma.