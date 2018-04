Gruppo Cri Manfredonia

Si è svolta il 15 Aprile presso il porto turistico “Marina del Gargano” a Manfredonia l’inaugurazione del servizio di ambulanza della Croce Rossa Italiana- Comitato di Manfredonia. All’evento sono intervenuti il Vice Presidente del consiglio regionale l’Avv.Giandiego Gatta, il Cav. Leonardo Salice, Presisente dell’ ANMI sezione di Manfredonia, l’Avv. Innocenza Starace in rappresentanza dell’amministrazione comunale, i rappresentanti della capitaneria di porto della città di Manfredonia e le II.VV.provinciali in rappresentanza anche dell’ II.VV. regionali. Parole importanti e commoventi quelle espresse dal Commissario del Comitato C.R.I. di Manfredonia, Rossella de Meo, che ha espresso l’orgoglio per il traguardo raggiunto grazie alla tenacia, la forza di volontà e l’entusiasmo mostrato dai volontari CRI del Comitato di Manfredonia nato da meno di un anno. Con l’inaugurazione di questo servizio la CRI del Comitato di Manfredonia potrà esser maggiormente d’aiuto sul territorio offrendo un servizio per l’intera comunità. Ufficio stampa C.R.I. Comitato di Manfredonia Inaugurazione del servizio di ambulanza della Croce Rossa Italiana – Manfredonia ultima modifica: da

