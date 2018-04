L'alunna Trotta

Manfredonia. Il 20 marzo scorso si è svolta a Bari la fase regionale dei “Giochi delle Scienze Sperimentali 2018” organizzato dal ANIS (Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali) alla quale hanno partecipato tra gli altri, gli alunni Miriam Trotta e Francesco Vitulano della Scuola secondaria di primo grado “Giordani” di Manfredonia. Con l’ottimo punteggio di 37,5/40, l’alunna Miriam Trotta è risultata 8a su un totale di 607 partecipanti di tutta Italia, guadagnando così l’accesso alla fase finale della competizione.

Le prove della fase Nazionale 2018 si svolgeranno il 12 maggio prossimo presso l’università Carlo Cattaneo (LIUC) a Castellanza (VA). Entrambi gli alunni, visto l’ottimo piazzamento nella graduatoria regionale, saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale, venerdì 4 maggio prossimo presso l’aula magna “A. Ciccarone” del Campus Universitario di Bari. Il Dirigente e tutto il personale si congratulano con i docenti e i due alunni e augurano a Miriam di affrontare nel miglio modo possibile la prova del 12 maggio e tornare a casa con ottimi risultati. La Giordani di Manfredonia alla fase finale dei Giochi di Scienze sperimentali ultima modifica: da

