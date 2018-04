L’Università di Foggia alla finale nazionale FameLab

Di:

FameLab, il format internazionale di divulgazione scientifica, nato da un’idea del Festival della Scienza di Cheltenham, promosso dal British Council e approdato in Italia, nel 2012, grazie a Psiquadro, giunge nella fase finale.

Dopo, infatti, le varie tappe in giro per l’Italia, l’appuntamento di Roma sarà l’anticipazione della finalissima internazionale organizzata in Gran Bretagna, durante il Cheltenham Science Festival.

L’Università di Foggia, quest’anno, ha partecipato a FameLab con un evento organizzato, in collaborazione con Agorà Scienze-Biomediche, a San Severo. Vincitori dell’incontro, organizzato in Capitanata, sono stati Diletta Mongiello e Ivano Triggiani che in soli 3 minuti hanno spiegato la loro idea e garantito l’accesso nel prezioso mondo fatto di scienza e creatività.

La prima classificata Diletta Mongiello e, il secondo, Ivano Triggiani, dopo la Masterclass di Perugia, sono ora pronti a conquistare Roma e a dare lustro, ancora una volta, all’Università di Foggia. L’evento si terrà il prossimo 20 aprile, dalle ore 09.00, all’Auditorium Parco della Musica.

Ai nostri giovani e bravi divulgatori scientifici il grande in bocca al lupo della comunità Unifg.

Diletta Mongiello: “Ho conseguito il diploma al liceo classico dove mi sono avvicinata al mondo del teatro. Nella selezione di FameLab a Foggia ho parlato della donazione di midollo osseo per sensibilizzare il pubblico attraverso l’arte della comunicazione”.

Ivano Triggiani: “Ho una laurea in ingegneria elettronica con applicazioni bio-mediche e un dottorato in neurofisiologia. La mia ricerca principale è rivolta all’analisi di dati elettroencefalografici quantitativi con applicazioni alle malattie degenerative. Mi piace scrivere racconti, giocare a scacchi, leggere, suonare la chitarra, guardare film e serie tv”.