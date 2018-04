Manfredonia. Evitato sfratto “Minori rischiavano separazione dai genitori”

Di:

Manfredonia, 16 aprile 2018. Rinviata l’esecuzione di uno sfratto giudiziario stamani a Manfredonia e, al contempo, una possibile separazione tra minori e genitori a causa di problemi economici.

Da raccolta dati, i minori erano a scuola durante la presenza sul posto dell’ufficiale giudiziario e del legale della parte interessata allo sgombero del locale. L’esecuzione dello sfratto avrebbe determinato la separazione tra genitori e figli minori, non a causa di violenza o altre motivazioni ma per problematiche di natura economica.

“I posti nelle strutture convenzionate sono terminati”, dice a StatoQuotidiano l’assessore ai Servizi Sociali Noemi Frattarolo. “E’ necessario trovare un’abitazione per questa famiglia entro una settimana. Si tratta di persone perbene, di ottime persone. La vicenda nasce da una scadenza contrattuale. Il problema principale ora è la mancanza di fiducia per queste persone, anche a causa di garanzie che difficilmente è possibile dare”.

Il recente appello per la ricerca di abitazioni

Manfredonia, 14 aprile 2018. ”Quest’oggi faccio io un appello! Buongiorno Stato Quotidiano, da cittadina e da Assessore, vi chiedo la cortesia di divulgare questo mio appello.

A Manfredonia, tra le diverse emergenze, c’è quella oramai gravissima degli sfratti. Troppe famiglie si trovano in una condizione limite di emergenza abitativa con il timore che a breve arrivi l’ufficiale giudiziario a togliergli quell’unica serenità che solo un tetto sulla testa può dare! Ai Servizi Sociali siamo in sotto organico da un po’ di tempo ma nonostante questo, abbiamo preso a cuore un nuovo impegno: aiutare le famiglie a trovare una nuova abitazione. Non è tra i nostri compiti ma vediamo le famiglie disperate, percorrere la città da capo a piedi, ogni giorno, senza alcun risultato!

Come ben s’immagina, nessuno ha intenzione di stringere rapporti con la nostra utenza e nemmeno con i nostri uffici. Ed è anche comprensibile poiché s’intravede, nel sistema di aiuto detto “contributo fitto casa comunale”, una dubbia certezza determinata dai ritardi nei pagamenti da parte del comune verso i proprietari di casa.

Desidero a questo punto spiegare che se è pur vero che questo accade, è anche vero che quelle somme sono sempre pagate con certezza! Le famiglie lottano per la situazione di povertà in cui versano! Le famiglie non riescono a trovare un lavoro fisso! E non hanno contratti regolari con tanto di busta paga ed un parente che faccia da garante per loro!

Diverse famiglie sono in grado di pagare ma senza avere purtroppo tutte queste garanzie! Ci sono famiglie che non vogliono neanche il contributo dal comune ma che semplicemente ci chiedono di aiutarle a trovare casa! Tutte o quasi, hanno dei bambini e piangono disperate perché per i loro figli non vedono un futuro certo, né economico né abitativo! Fino ad oggi, alcuni proprietari ci hanno ringraziati per aver presentato loro brave persone che pagano con puntualità e che si stanno prendendo cura delle loro proprietà.

Allora vi faccio una preghiera, se tra i lettori c’è qualcuno disposto ad incontrare ed eventualmente, dare in fitto un appartamento, può contattare i nostri uffici o venire direttamente in via San Lorenzo 47. In attesa di riscontro, vi ringrazio anticipatamente”. Così in un recente testo l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Manfredonia Noemi Frattarolo.

Redazione StatoQuotidiano.it