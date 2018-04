Meteo ancora variabile in Puglia. Da martedì pioggia

Di:

Bari. Meteo Puglia: lunedì persistono condizioni di variabilità sull’Appennino molisano e lucano con locali piovaschi o temporali pomeridiani in sconfinamento localmente sulla Puglia medio-alta. Sole alternato a nubi sparse sui restanti settori Puglia in un contesto asciutto. Temperature in calo, ventilazione meridionale in attenuazione. Mar Ionio inizialmente molto mosso tendente a mosso, poco mosso l’Adriatico.

Martedì 17 Aprile

Tempo ancora instabile sulle nostre regioni

MARTEDI’: l’atmosfera resta instabile, colpa di una circolazione di bassa pressione in azione sulle regioni meridionali. Dopo una mattinata nuvoloso e localmente piovosa nuovi rovesci e temporali si svilupperanno nel corso del pomeriggio proseguendo localmente anche in serata. Temperature minime stabili, con estremi di 13°C; massime in aumento, con punte di 21°C. Venti deboli o moderati settentrionali. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto da mosso a poco mosso.

Mercoledì 18 Aprile

Ancora instabilità con fenomeni anche a carattere di temporale

MERCOLEDI’: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; su murge e litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul Tavoliere nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su litorale ionico e Salento cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Temperature minime stabili, con estremi di 14°C; massime in calo, con punte di 17°C. Venti moderati settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto poco mosso.