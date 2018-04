http://www.ilportaledellafamiglia.org

“Il vescovo è stazionario nelle sue condizioni di salute. Grazie a Dio è vivo e vegeto e riceve persone. Pregate e state tranquilli“. E’ quanto riporta il sito www.garganotv.com, riprendendo le dichiarazioni del vicario generale della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, don Stefano Mazzone, sulle condizioni di salute di Mons. Michele Castoro. “In questi casi – afferma don Stefano – le uniche notizie certe sono quelle che vengono emanate dalla Curia Arcivescovile. Il sito della diocesi, sarà uno degli strumenti che si useranno fra cent’anni per comunicare notizie come queste” “Monsignor Castoro è vivo. Pregate e state tranquilli” ultima modifica: da

