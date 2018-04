Una nuova ambulanza per Manfredonia: l’impegno dell’ANC (foto)

Di:

Manfredonia, 16 aprile 2018. Inaugurata una nuova autoambulanza dall’Associazione Nazionale Carabinieri: nel 35° anniversario della fondazione di questa istituzione, l’ASN conferma il suo attivo impegno sociale per Manfredonia, un ruolo che investe nel nostro paese ormai da lungo tempo, come ricorda il presidente dell’associazione Michele Trotta.

«Regalo più bello non poteva avvenire, questo è il risultato di un percorso lunghissimo: abbiamo fatto sentire il nostro impegno in ogni campo possibile, dalla cultura allo sport fino al sociale. Proprio quest’anno l’ASN è stata riconosciuta dalla Regione Puglia come associazione di promozione sociale, e questo non sarebbe stato possibile grazie all’impegno dei tanti volontari che si prodigano in questo progetto.»

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 16 aprile 2018

fotogallery antonio troiano