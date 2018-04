A Peschici, un gruppo di giovani da vita al movimento #CambiaPeschici

Di:

#CambiaPeschici è un movimento politico e culturale nato spontaneamente da un gruppo di giovani lavoratori, commercianti, imprenditori e cittadini di Peschici, che vuole dare voce a chi non si sente rappresentato da chi si candida a governare per i prossimi 5 anni il nostro amato paese. Il Movimento è un gruppo dinamico, aperto all’adesione di chi vuole portare idee e proposte che ci aiutino a migliorare questo paese, partendo dai 5 punti del Manifesto programmatico individuato dal Comitato promotore. I membri del comitato sono Martina Tauber, Francesco Losito Jr, Angelo Raffaele D’amato, Michele Eugenio Maggiano, Domenico Ottaviano, Carmine Talotti, Michele Trocano, Giuseppe Elia Marino, Graziano Acerra. L’obiettivo primario del movimento è sensibilizzare tutta la popolazione ad interessarsi della cosa pubblica, promuovendo una fase di consultazione e partecipazione sul tema per raccogliere le migliori proposte per Peschici.

Aderire al progetto vuole dire voler bene al paese e credere nel suo riscatto. Politiche inclusive, investimenti mirati, politiche sociali e per il lavoro, lotta allo spreco e all’inefficienza amministrativa sono azioni non più rimandabili, per far crescere e prosperare la comunità di Peschici. #CambiaPeschici ha posto le sue fondamenta sui 5 punti da cui partire per costruire un progetto partecipato. Nei prossimi giorni, a partire da oggi, il Movimento comunicherà i Punti del Manifesto attraverso la pagina facebook @CambiaPeschici,. Il primo punto, pubblicato oggi sui social è fare turismo, e lo trovate a questo link https://www.facebook.com/CambiaPeschici/photos/a.2114238058593016.1073741829.2113990128617809/2114829745200514/?type=3¬if_id=1523872755717892¬if_t=page_post_reaction&ref=notif “Motore pulsante dell’economia cittadina, il settore turistico non è più rombante da tempo”- scrivono i ragazzi dal social – “destagionalizzazione, aumento dei servizi, incremento della qualità dell’offerta non sono mai stati al centro dell’agenda di governo di questi anni”. Per questo motivo, #CambiaPeschici intende operare per #fare turismo in maniera intelligente, moderna e mirata ai bisogni del turista e di chi lavora nel settore.

Il prossimo 23 Aprile, il movimento, organizza una consultazione pubblica che ha partire dai punti del Manifesto, servirà a raccogliere idee e proposte concrete per la comunità di Peschici.

Cavalca l’onda del cambiamento, partecipa a #cambiaPeschici