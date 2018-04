Immagine in allegato al testo

Manfredonia, 16 aprile 2018. Ieri, 15 aprile, nel Palamazzola di Taranto si sono svolte le gare Regionali Endas di ginnastica artistica e la manfredoniana Mariantonietta Carpano Manara, che per il lavoro del papà si è trasferita a Taranto ,si è classificata 1° nella categoria C giovani. Mariantonietta fa parte della palestra A.s.d. Keos Carosino (ta) Regionali Endas di ginnastica artistica, premio per giovane manfredoniana ultima modifica: da

