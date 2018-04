Ph Matteo Nuzziello (st)

San Giovanni Rotondo, 16 aprile 2018. Hanno cominciato a discutere sulla posizione di ognuna per chiedere l’elemosina, hanno terminato predendosi a parolacce e a schiaffoni. Rissa tra 3 donne, una foggiana e due macedoni, sul piazzale antistante il Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo. Lo riporta foggiatoday.it. “Due delle donne coinvolte hanno riportato lesioni con prognosi di due e sette giorni e sono state medicate in pronto soccorso”. Sul posto gli agenti della Polizia municipale. Le donne sono state “identificate e denunciate a piede libero all’autorità giudiziaria per rissa aggravata”. San Giovanni Rotondo, posizione per chiedere l’elemosina: rissa tra 3 donne ultima modifica: da

