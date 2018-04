http://tuttoggi.info - immagine d'archivio

Di:



Foggia. A breve inizierà la campagna boschiva 2018 ed i Vigili del Fuoco della Puglia non hanno ancora ricevuto il saldo dei servizi A.I.B. dell’anno precedente. Nonostante la Regione Puglia sia stata puntuale nei pagamenti e la Uil Pa VV.F. Puglia abbia chiesto spiegazioni, senza stranamente ricevere alcuna risposta dalla Direzione regionale, ad oggi non si sa con certezza che fine abbiano fatto i soldi dei Vigili del Fuoco. Ancora una volta si calpesta la dignità di chi è sempre in prima linea a tutela del cittadino. Il Segretario Regionale

Uil Pa Vigili del Fuoco Puglia

Valentino Prezzemolo “Scandaloso, niente soldi per i vigili del fuoco” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.