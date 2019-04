Al via la 1° Fuggia a Foggia

Di:

Foggia, 16 aprile 2019. Procedono spediti i preparativi per la “1° Fuggi a Foggia”, gara podistica in programma a Foggia domenica 12 maggio. La manifestazione organizzata dall’ASD “I Podisti di Capitanata”, prevede la gara provinciale di 10km, valida tra l’altro come tappa del circuito provinciale “CorriCapitanata2019”, organizzato dalle società podistiche della provincia di Foggia, alla quale si affianca una passeggiata non competitiva sulla stessa distanza, e la camminata Nordic Walking.

Degna di nota è la “Family Run” voluta dagli organizzatori per coinvolgere le famiglie e avvicinarle alla pratica sportiva, consentendo loro di vivere la città in una dimensione diversa dal solito, scoprendo con una passeggiata scorci della città che solitamente sfuggono agli occhi dei più.

Per la società foggiana che dal 1987 promuove la corsa su strada partecipando a gare anche fuori dai confini italiani, l’organizzazione della gara è una sfida colta con determinazione dagli atleti della società blu royal, guidati dal presidente Massimo Morano.

Il percorso gara, che avrà partenza e arrivo nell’isola pedonale a Piazza Giordano, attraverserà il centro cittadino, invadendolo con i colori dei tanti podisti attesi al via.

Infine, visionando il percorso della gara competitiva, si sottolinea come il tracciato studiato dagli organizzatori preveda solo 9 curve in 10 km. Si tratta quindi di un percorso ultrapiatto e con pochissimi cambi di direzione, ideale per gli atleti che vi parteciperanno.