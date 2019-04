Assegnato lo scudetto di CAMPIONE Provinciale biliardo a stecca 2018-2019

Di:

In data 14 aprile 2019 presso la sala biliardi “Rolly” di Lucera si é svolta la poule finale per l’ accesso ai campionati italiani assoluti di categoria sez stecca, che in via ufficiosa si svolgeranno a Saint Vincent. A questa poule finale hanno preso parte atleti di 1 e 2 categoria in batterie separate che si sono piazzati dal 2° al 9° posto, mentre i primi classificati si sono già fregiati del titolo di Campioni Provinciali e che hanno preso parte a questa manifestazione solo ai fini della premiazione per il Riconoscimento del titolo vinto.

Per la prima categoria e per la seconda volta consecutiva si é aggiudicato il titolo di Campione Provinciale Vito Famiglietti della sala biliardi csb f.lli Caldarisi di Cerignola e per la poule finale della suddetta categoria e gli altri due posti rimanenti per i campionati italiani assoluti sono stati assegnati all’ortese Angelo Triunfo che in finale ha battuto il compaesano Paolo Picchirallo (anch’esso qualificato per i campionati italiani di Giugno come primo della classifica generale). Per la seconda categoria il titolo è stato vinto da Dalessandro Luigi di San severo, mentre la poule finale è stata vinta da Savino Calice e infine il titolo di terza categoria é stato vinto da Matteo Fabiano di Manfredonia.

La premiazione si é svolta dinanzi al delegato Provinciale di Foggia Antonio D amore, al direttore di gara Giovanni Russo e agli organizzatori della sala Rolly, nonché dinanzi al Sig. Pino Recchia, al consigliere regionale Alfredo Calabria e a tutto lo staff. La redazione della presente testata giornalistica ha raggiunto telefonicamente l avv Famiglietti il quale ha dichiarato: Ringrazio tutto il circolo rolly di Lucera e in particolare l amico Pino Recchia per aver organizzato una poule finale ad altissimi livelli, ringrazio il nostro delegato Antonio d amore per aver svolto il proprio compito in modo impeccabile per tutta la stagione sportiva biliardistica e dedico questo titolo a tutta la mia famiglia a tutti gli amici del biliardo nonché al mio caro papà che purtroppo non c’è più. Spero che tutti i miei risultati conseguiti in questa stagione possano continuare fino al coronamento del sogno di un ben figurare ai campionati italiani, augurio che porgo anche a Triunfo e Picchirallo che rappresenteranno con il sottoscritto la provincia di Foggia ai campionati italiani della massima categoria di base.

Un augurio anche alle seconde e terze categorie qualificate.