Cerignola, riscontrato caso di meningite presso scuola primaria

Di:

Cerignola, 16 aprile 2019. Riscontrato un caso di Meningite presso la scuola primaria V Circolo Terminillo. Ad esserne colpito un bambino di classe seconda.

A darne comunicazione nella giornata di ieri, in tarda serata il dirigente scolastico, Lucia Lenoci, nella sua pagina Facebook “Dopo aver informato il Sindaco di Cerignola , quale massima autorità sanitaria cittadina , del caso di meningite nella scuola

Primaria di Via Terminillo ( a seguito di interlocuzione continua con il Servizio di Igiene Pubblica della ASL di Foggia ) la scrivente comunica che il Sindaco ha emanato un’ordinanza di chiusura della scuola di 1 giorno per domani MARTEDI 16 aprile 2019 a scopo precauzionale per effettuare una più intensa sanificazione dei locali scolastici”.

Immediata l’attivazione di misure di sorveglianza e controllo da parte della Asl locale.

Giunto questa mattina il comunicato, da parte dell’Assessorato all’Istruzione, che annuncia chiusura disposta dall’Amministrazione Comunale. Chiusura prevista anche per la giornata di domani e riferita solo alla sede centrale, mentre il plesso RODARI funzionerà regolarmente.

Sono dunque stati attivati interventi di santificazione della struttura interessata.

Daniela Iannuzzi