Direzione Italia con Maria Anna Bocola per rispondere alle esigenze della città

Inaugurata la sede del comitato elettorale di Direzione Italia in via Tiberio Solis, 68 alla presenza dell’on. Franco Di Giuseppe e del consigliere regionale Giannicola De Leonardis. Un gruppo politico che poggia le basi in città anche sull’esperienza politico-amministrativa dei consiglieri comunali Leonardo Lallo e Lucia Rita De Lallo e che sosterrà il candidato sindaco del centrodestra Maria Anna Bocola.

“Scendiamo in campo in queste amministrative – spiegano Leonardo Lallo e Lucia Rita De Lallo – stringendo una intesa con la popolazione su programmi ed obiettivi da raggiungere. La morale, l’etica e la solidarietà, devono tornare al centro dell’agenda politica locale e questo sarà il nostro impegno e quello di Direzione Italia”. Secondo i due consiglieri comunali di opposizione, infatti, la situazione economica e sociale della città è al limite della sopportazione per molti nuclei familiari.

“I cittadini e le imprese sanseveresi – aggiungono Leonardo Lallo e Lucia Rita De Lallo – aspirano ad una maggiore certezza sul futuro. Chiedono scelte di politica economica e urbana rispondenti ad progetto di medio lungo termine. Dobbiamo, tutti insieme, essere in grado di progettare e sviluppare produzioni nuove o innovazioni collettive che possono essere individuate con la partecipazione attiva dei cittadini, con la collaborazione con centri culturali e di ricerca universitari. Se la città raffigura per grandi linee la comunità che l’ha prodotta, è la stesa comunità che deve rimboccarsi le maniche e ricercare una nuova espressione capace di cancellare le criticità che la rendono invivibile e poco attrattiva. Il nostro impegno, i nostri valori e le progettualità di Direzione Italia andranno ad arricchire il programma politico della coalizione di centrodestra”.