Lacarra: “Fiducia in Michele Emiliano. Primarie per le regionali? Non in agenda”

Di:

“Le primarie per le regionali al momento non sono in programma. Stiamo lavorando per il prossimo quinquennio in Regione, è Emiliano il nostro candidato”. Marco Lacarra, parlamentare, segretario regionale del Pd, descrive la nuova fase del partito dopo l’elezione di Zingaretti come un periodo in cui “i toni dello scontro si sono abbassati. C’è stato un conflitto troppo lacerante che ha determinato, con la querelle Emiliano-Renzi, una diminuzione della credibilità del partito e anche del gradimento”. Dunque se un accenno di scontro con Nichi Vendola c’è stato sulle primarie, Lacarra minimizza: “Ai pugliesi non interessano queste diatribe”.

Dopo le politiche, con Michele La Forgia (che fu candidato con Mdp ma non fu eletto) la sinistra pugliese, erede di dieci anni di governo di Vendola in Puglia, si ritrovò nell’associazione ‘La Cosa giusta’per dialogare con il Pd e, sostanzialmente, per spostarne l’asse un po’ più a sinistra. Se da allora non si riparla più di primarie, nel frattempo esponenti di Art.1 e Mdp hanno trovato ospitalità nelle liste del Pd per le europee (e per le comunali), mentre Sinistra Italiana ne ha creata una propria. “Di militanti o parlamentari pugliesi di sinistra nelle liste del Pd non ce ne sono- aggiunge Lacarra- magari qualche simpatizzante”. Alle regionali sarà un’altra partita dopo la prova europee con due liste distinte.

I candidati pugliesi per le europee

Dalla Puglia, unico nome per la Capitanata, la ricandidatura all’Europarlamento di Elena Gentile. Inoltre allo scranno europeo concorre il sindaco di Melpignano Ivan Stomeo: “Ha fatto un buon lavoro per la cultura e il turismo, è molto apprezzato nell’Anci, questo è il paese dove è nata la taranta….Sì, credo che la porterà in Europa dato che alla fine di agosto arrivano già molti turisti stranieri per la festa”. Altro candidato Nicola Brienza, imprenditore che si occupa di import-export.

Le inchieste nelle giunte Pd

Michele Emiliano è sotto inchiesta per una vicenda attinente alla sua campagna elettorale per le primarie del 2017. “Siamo garantisti- dice Lacarra- io esprimo fiducia a Emiliano rispetto anche alla possibilità che dimostri nell’immediato la sua estraneità”. Per quanto riguarda le inchieste della Regione Umbria e delle giunte del Pd: “Mi occupo già con difficoltà della Puglia, non credo comunque che esista un partito del malaffare, cioè non è catalogabile da una parte o dall’altra”.

“Si ritornerà ad un sistema bipolare”

Alle europee puntano a “politiche per lo sviluppo del sud, quelle del governo in carica sono inconcludenti e rispondono ad esigenze immediate senza strategia. La Lega non la temiamo, quello che io temo è la propaganda che gioca su alcune fasce di popolazione. Ma l’Italia è ferma e la gente si ricrederà come sta facendo con il M5s”.

Il Pd deve confrontarsi con una percentuale del 40% ottenuta alle scorse elezioni europee e con il 16% del 4 marzo scorso. Una lenta regressione di percentuali che in Puglia anche la Sinistra – in fase di smarrimento dopo che Vendola ha scelto di fermare, per ora, la sua attività politica ma decisa a rivendicare, comunque, la sua identità con lista autonoma per l’Europa- usa per dire “se Atene piange Sparta non ride”. Lacarra rilancia: “Siamo vivi, siamo un partito in crescita, penso che si ricostituirà la bipolarità del sistema politico”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 16 aprile 2019