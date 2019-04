“Note al Tramonto” nel porto turistico di Manfredonia

Di:

Una magica e raffinata atmosfera jazz, in una domenica primaverile, al calar del sole, affacciati sul mare. Nel giorno della festività di Pasqua, torna “Note al Tramonto” che, nella sua seconda edizione, viene ospitato da una location assai suggestiva e panoramica: *”Marina del Gargano”, il porto turistico di Manfredonia.

*Domenica 21 aprile, alle ore 19.38 (nell’Anfiteatro, con ingresso libero e gratuito), in contemporanea con l’inizio dell’imbrunire, ci sarà il concerto del “Crazeology Quartet”, che accompagnerà il pubblico in *un viaggio nel Jazz degli anni 40/50. L evoluzione storica della cultura musicale americana con i suoi grandi autori/ compositori: K. Weill, B. Gol son,T. Dameron, C. Potter, S. Turrentine, D. Gillespie, H. Silver. Il poliedrico “Crazeology Quartet” è composto da *Francesco Palmitessa (guitart, Giovanni Cafaro (sax), Giovanni Urbak (contrabasso), Dario Riccardo (drums).

“Note al Tramonto” è un evento ideato e coordinato dal Gal DaunOfantino che quest’anno si evolve e si avvale della collaborazione di “Manfredonia in Rete” (Contratto di Rete degli operatori turistico-commerciali) ed è inserito, con una “special edition”, all’interno di “GUASTArTE MANFREDONIA“,* l’iniziativa promozionale che permette di godere della Puglia inedita nei weekend di Primavera.

Sino al 2 giugno, ogni weekend, è possibile scoprire le eccellenze del gusto e del patrimonio culturale di Manfredonia, scegliendo il proprio itinerario preferito. Con un unico ticket, infatti, si ha la possibilità di partecipare ad una visita guidata alla città di Manfredonia (tre diversi itinerari: sabato pomeriggio “Tra Spirito e Cultura”, domenica mattina “Explora Siponto”, domenica pomeriggio “Girocittà”) ed un pranzo\cena in uno dei ristoranti\bistrot-street food aderenti all’iniziativa (a cui è annessa anche la consumazione a scelta presso una delle Gelaterie aderenti).

