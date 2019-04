Me vulèvene a ‘u parlamente – Sold out per la commedia dell’attore e regista Michele Trotta

Di:

Dal 4 al 7 aprile il Teatro Dalla ha ospitato la nuova ed esilarante commedia della Compagnia Palcoscenico, capeggiata dal sempre frizzante e poliedrico Michele Trotta, ancora una volta pronto ad affrontare tematiche importanti con il sorriso sulle labbra, un pizzico di ironia e tanto tanto colore in scena.

Questa volta protagonista della Commedia in due atti “Me vulèvene a’u parlamente” è proprio lui, Michele Trotta, nei panni di un docente universitario idealista e nostalgico, che vive di musica e di passioni. In realtà egli è anche un tantino tirchio e poco importa se oltre al prestigio diventa difficile sbarcare il lunario a fine mese, in fondo chi l’ha detto che si vive di solo pane?

A pensarla diversamente però è proprio la moglie di Antonio De Cristoforo che stufa di una vita di stenti e di miseria, invidia le sorelle che invece ci hanno saputo fare, sposando due uomini che non fanno mancare loro nulla.

E così fra malcontenti, risate, lustrini e paiettes si dipana la storia di “Me vulèvene a ‘u parlamente”, che con il linguaggio del teatro, fatto di ironia e sarcasmo ma anche di toni seri, racconta al pubblico in una serata di primavera, la storia di un onesto professore di provincia che si trova, suo malgrado, a candidarsi ed ad essere eletto in parlamento, costretto a mettere da parte i suoi sogni. Si, perché Antonio, pur di far felice sua moglie, eterna insoddisfatta, si scopre disposto a tutto e parte per la Capitale, suo malgrado, spinto proprio dai parenti truffaldini e senza scrupoli che vogliono usarlo per arricchirsi alle sue spalle.

Il malcapitato viene inghiottito così da quel vortice fatto di malaffari e compromessi che si chiama “politica”, per ritrovarsi alla fine solo e abbandonato quando le cose iniziano a mettersi male.

Ma la commedia non si limita solo a questo ed intreccia in una sorta di montaggio cinematografico una serie di intermezzi, spaccato di quella società fatta di speranze e di illusioni, di inganni e tradimenti che rispecchiano ciò che siamo e dove, purtroppo stiamo andando.

Una chat fra due giovani….da un lato una ragazza seria dedita allo studio che vuole costruirsi un futuro migliore, dall’altro il cugino che a differenza sua, vuole godersi la vita e che la prende quasi in giro, facendole comprendere che a nulla serviranno i suoi vani sforzi.

E ancora uno strano meteo che informa il pubblico sulla situazione sociale del bel Paese.

Dulcis in fundo un programma televisivo che ricalca le riga del ben noto “Uomini e Donne” dai contenuti trash, tanto in voga ai giorni nostri ma che in realtà restituisce ai presenti, contenuti confusi e litigate in diretta fra donnette che si contendono un uomo mediocre.

Tra balli, luci e colori, però giunge l’amaro epilogo: il professore viene scoperto e condannato a scontare la sua pena per gli imbrogli ben architettati dagli “adorati” cognati.

Ciò che colpisce in ultima battuta, è proprio il cinismo dei familiari di Antonio, gente senza scrupoli che continua a ridere di gusto alle sue spalle, vantandosi di aver fatto fesso colui che appariva come il più intelligente e autorevole della famiglia.

Il protagonista conclude con una serie di frasi e modi di dire apparentemente insensati ma molto veritieri ….sembra quasi impazzito, moglie e cognati non lo comprendono e farfugliano fra loro ma in realtà lo strano professore è lucidissimo: “La colpa è mia”, sostiene “perché vi ho permesso di combinare tutto questo e ora devo essere io a pagarne le conseguenze”.

Una magra e triste consolazione che ci induce a riflettere. Si può essere intellettualmente onesti quanto si vuole ma quando per scelta propria o indotta, si finisce in certi meccanismi perversi anche l’uomo più integro è costretto a soccombere.

Una conclusione alla Marcello Mastroianni se vogliamo, la vita ti riserva sempre quel dolce-amaro, che devi saper buttare giù a seconda delle situazioni.

Un grazie alla compagnia Palcoscenico, che con sacrificio e dedizione sa portare in scena tematiche ed argomenti sempre attuali, facendoci sorridere e pensare: la vita è una giostra, e quando ci si trova in ballo bisogna anche saper ballare….attenzione però a non farsi male…perché peccando di ingenuità, si può darla vinta al gatto e alla volpe di turno….e purtroppo si sa, l’Italia è costellata di tanti astuti felini.

Attori ed interpreti: Michele Trotta, Rosanna Trotta, Alex Spagnuolo, Peppino Prencipe, Roberto Vigilante, Angela D’Antuono, Antonietta Bitondi, Naomi Regini, Alessandra Di Staso, Michelangelo Santoro, Teresa Marcolongo, Annarita Olivieri, Raffaella Totaro, Ivan Brigida, Giovanni Vitulano.

A cura di Mariella La Forgia,

Manfredonia 16 aprile 2019