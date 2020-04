Carapelle, madre e figlia di 4 anni positivi al Covid-19

Sono 4 i casi di positività al Coronavirus relativi a Carapelle. Lo ha spiegato ieri sera il sindaco,, che in un video messaggio indirizzato alla cittadinanza che annunciato che “gli ultimi due casi riguardano, contagiati nell’ospedale dove sono ricoverate. Sono soggetti mai venuti a contatto con il territorio di Carapelle – sottolinea Di Michele – perché hanno contratto il virus nell’ospedale dove si stanno curando per patologie pregresse”.Il primo cittadino ha aggiunto: “Mi sono subito premurato di chiamare la signora nel giorno di Pasqua per sincerarmi delle loro condizioni e sono stato felicissimo di sapere che. La notizia mi ha commosso, la mamma sta bene”. Di Michele fa sapere di aver ascoltato le altre due persone di Carapelle ricoverate in ospedale: “Ho parlato con la moglie e mi ha detto che stanno meglio e stanno combattendo anche loro con questo maledetto virus”.