Cislaghi “Le strutture destinate a proteggere la salute hanno fallito la loro missione”

leggere i numeri dei contagi COVID 19 in Provincia di Foggia fa sorgere molti dubbi sulla reale contagiosità dell’infezione e sui modi di trasmissione dell’infezione stessa.Premesso che il cosiddetto “distanziamento sociale”, ossia la quarantena famigliare eludibile unicamente per i lavoratori indispensabili al vivere sociale o per procurasi i generi di prima necessità, ha sicuramente prodotto un rallentamento dell’infezione e sui suoi effetti ci sarà tempo, quando avremo dati certi, per valutarla correttamente, va capito meglio, e senza nasconderci nulla, il perchè di tanti contagi.Dal report dell’Università di Foggia aggiornato al 5 aprile:nelle prime 4 settimane dell’epidemia (settimane 9-12) la trasmissione è avvenuta prevalentemente in ambito comunitario e in setting sanitario (ossia tra tutti, pazienti e operatori, che hanno a che fare con la sanità), dalla 5 settimana il 35% dei casi si è concentrato nelle RSA e RSSA. Più di un caso su 4 ha riguardato operatori sanitari.Basta andare indietro con i ricordi e i primi casi di contagio tra operatori sanitari a San Giovanni Rotondo, ai numerosi casi di operatori sanitari contagiati, e alcuni purtroppo deceduti, per rendersi conto che le strutture destinate a proteggere la salute personale e collettiva hanno fallito la loro missione diventando diffusori involontari dell’epidemia.Tornando ai nostri giorni, poi, ci si rende conto che le strutture assistenziali destinate a garantire una vita decente a molti anziani non autosufficienti si sono trasformate in trappole dove l’epidemia di Covid-19 si è diffusa e ha fatto morti.Singolare (è solo un caso?) che tra le strutture ospedaliere le prime ad essere coinvolte siano le eccellenze della sanità privata pugliese (Casa Sollievo della Sofferenza e Miulli) così come le RSA e RSSA private e/o in convenzione pubblica.Questi elementi, senza voler colpevolizzare nessuno, debbono far meditare su come è stata gestita la sanità pubblico sino a oggi, su come abbia fallito la prima condizione cui deve sottostare chi presta soccorso e cure, ossia garantire la sua incolumità per assicurare il miglior servizio a chi si soccorre, sia dentro un pronto soccorso che in una residenza per anziani.C’è da meditare su come la “nostra” sanità pubblica sia in grado di offrire elevate prestazioni chirurgiche (molto costose e che richiedono altrettanti investimenti costosi) mentre si è dimostrata incapace di monitorare e scoprire per tempo una epidemia che si sapeva dovesse arrivare. Poi, una volta esplosa, non è stata in grado di assicurare una rete di monitoraggio puntuale contenendo i diffondersi dell’infezione con il “confinamento volontario” spesso senza test di conferma (i cd. tamponi) e senza DPI per il personale sanitario.C’è da meditare, e riconsiderare, su una sanità pubblica legata ai privati che, comunque sia, hanno anche la mission di “fare soldi” e sui perchè non c’è una rete di assistenza territoriale che funzioni anche da “osservatorio epidemiologico” in grado di allertare per tempo quando esistono possibilità di epidemie, anche quelle che consideriamo inevitabili e con cui conviviamo da anni, come “l’influenza stagionale” che mette a letto 1/3 degli italiani ed è concausa, nell’indifferenza generale, di qualche migliaio di morti ogni anno.

Ps. Ricordo che il caso 1 a Codogno è stato diagnosticato dalla medica della rianimazione, deputata alle sole pratiche salvavita, e non dai sanitari che avevano tentato di curarlo ma anche questo (forse) è un caso …