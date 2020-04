Covid-19, Aifa autorizza sperimentazione clinica con Colchicina

Si tratta di uno studio multicentrico italiano, randomizzato, di fase II, che valuta l’efficacia e la sicurezza di Colchicina, un vecchio farmaco utilizzato nei disturbi su base auto-infiammatoria e nella gotta, in pazienti affetti da COVID-19. Lo studio è coordinato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, sotto l’egida della Società Italiana di Reumatologia (SIR), della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e dell’Associazione italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO). La popolazione in studio è costituita da pazienti con polmonite da COVID-19 con deficit di saturazione dell’ossigeno e che richiedono assistenza in regime di ricovero.

Di seguito l’aggiornamento delle sperimentazioni già autorizzate dall’AIFA (data autorizzazione, nome dello studio e del farmaco in sperimentazione).

11/04/2020 – COLVID-19 – Studio randomizzato sull’utilizzo di colchicina

09/04/2020 – SOLIDARITY – Studio randomizzato OMS

08/04/2020 – Hydro-Stop – somministrazione precoce di idrossiclorochina

30/03/2020 – Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab)

27/03/2020 – RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab)

26/03/2020 – Sarilumab COVID-19 (sarilumab)

25/03/2020 – Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra)

22/03/2020 – TOCIVID-19 (tocilizumab) – Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Fondazione G. Pascale di Napoli

11/03/2020 – GS-US-540-5773 (remdesivir)

11/03/2020 – GS-US-540-5774 (remdesivir)

